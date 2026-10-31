Tief im Anmarsch: Schnee bis 1.000 Meter möglich

Am Sonntag erreicht Kärnten ein Tief samt weißer Überraschung: Bis auf etwa 1.000 Meter herab sinkt die Schneefallgrenze. Speziell in Unterkärnten bleibt es nass - auch kurze Graupelschauer sind möglich.

Von Nordosten zieht am Sonntag ein Tief mit Regen- und Schneeschauern auf. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1.000 Meter Seehöhe. Vor allem in Unterkärnten kann es stellenweise etwas regnen oder kurze Graupelschauer geben. In Oberkärnten kommt kaum Niederschlag an, dort gibt es zeitweise sogar Chancen auf sonnige Phasen. Zu Tagesbeginn halten sich in den Tälern und im Klagenfurter Becken teils Nebel und Hochnebel.

Kalter Nordostwind dämpft die Temperaturen

„Am Sonntag wird es leicht unbeständig“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Laut den Meteorologen ziehen von Nordosten immer wieder dichte Wolken über das Land. Die Frühwerte bewegen sich zwischen frostigen minus 1 und plus 3 Grad. Auch tagsüber bleibt es kühl. Die Temperaturen klettern maximal auf 6 bis 9 Grad. Dazu bläst kalter Nordostwind.