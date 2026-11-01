Kein Sprit für die Polizei: Kurioses Tankverbot in Italien

Kurioses aus unserem Nachbarland: In Pordenone in Friaul darf die Gemeindepolizei ihre Dienstfahrzeuge vorerst nicht mehr auf Kosten der Stadt tanken. Einige Polizisten mussten deshalb sogar ihre Streifenfahrten vorzeitig beenden.

Eigentlich stehen der rund 52.000 Einwohner zählenden Stadt Pordenone (Friaul-Julisch Venetien, Italien) monatlich 10.000 Euro für Treibstoff zur Verfügung. Doch im Oktober war dieses Budget erstmals schon vor Monatsende vollständig verbraucht, wie die italienische Zeitung „Il Gazzettino“ berichtete. Die Gemeindeverwaltung reagierte mit einer ungewöhnlichen Anweisung: Bis Anfang November dürfen die städtischen Dienstfahrzeuge nicht mehr betankt werden. Das betrifft neben der örtlichen Polizei auch die kommunalen Bestattungsdienste.

Polizisten mussten sogar Einsätze abbrechen

Die Folgen bekamen einige Mitarbeiter unmittelbar zu spüren. Während manche Polizisten wegen zu geringer Treibstoffreserven ihre Einsätze abbrechen mussten, konnten andere an der Tankstelle nicht mehr mit ihrer dienstlichen Tankkarte bezahlen. Als wesentlicher Grund für den finanziellen Engpass gelten die gestiegenen Treibstoffkosten.

Stadt versichert: Polizeidienst bleibt aufrecht

Besonders ungünstig kam die Maßnahme kurz vor Halloween, da für die Feierlichkeiten zusätzliche Polizeikontrollen vorgesehen waren. Die politische Opposition kritisierte die Stadtverwaltung für den Engpass. Aus dem Rathaus hieß es hingegen, dass die Sicherheit der Bevölkerung nicht gefährdet sei. Es gebe weiterhin ausreichend Fahrzeuge, die einsatzbereit seien. Das ungewöhnliche Tankverbot dürfte mittlerweile schon wieder Geschichte sein: Mit Beginn des Novembers stehen der Gemeinde wieder neue Budgetmittel zur Verfügung. Damit sollten auch die Polizeiautos wieder wie gewohnt betankt werden können.