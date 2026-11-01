Beide Teams unter Druck: WAC empfängt Sturm Graz zum Bundesliga-Duell

Am heutigen Sonntag (1. November) kommt es in der österreichischen Bundesliga zum Duell zwischen dem Wolfsberger AC und Sturm Graz. Anpfiff in Wolfsberg ist um 14.30 Uhr.

Am elften Spieltag der österreichischen Bundesliga steht ein spannendes Duell zwischen dem Wolfsberger AC und Sturm Graz auf dem Programm. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte sammeln, gehen aber mit unterschiedlichen Ausgangslagen in die Begegnung.

WAC zuletzt gegen Sturm erfolgreich

Ein Blick auf die vergangenen Aufeinandertreffen zeigt: Die Wolfsberger waren für Sturm zuletzt ein schwieriger Gegner. Seit sechs Bundesliga-Duellen sind die Kärntner gegen die Grazer ungeschlagen. Drei Spiele konnte der WAC gewinnen, drei weitere endeten unentschieden. Auch in Wolfsberg lief es für Sturm zuletzt nicht nach Wunsch. Aus den vergangenen drei Auswärtsspielen beim WAC holten die Grazer lediglich zwei Punkte. Allerdings hat die Kärntner Mannschaft derzeit Probleme im Angriff. In den vergangenen vier Bundesliga-Partien gelang dem WAC kein einziger Treffer. Über die letzten fünf Spiele hinweg steht nur ein Tor zu Buche.

Sturm mit starker Offensive

Bei den Grazern sieht die jüngste Torbilanz deutlich besser aus. Sturm erzielte in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen insgesamt elf Treffer. Besonders gefährlich ist die Mannschaft bei Standardsituationen: Vier Tore nach Eckbällen bedeuten gemeinsam mit dem LASK den Spitzenwert der Liga. Ein wichtiger Spieler könnte erneut Simon Seidl werden. Mit neun direkten Torbeteiligungen führt er derzeit die Scorerliste der Bundesliga an. Gegen den WAC war er bereits an vier Treffern beteiligt. Auch beim Pressing haben die Grazer starke Zahlen vorzuweisen. Mit 110 hohen Ballgewinnen liegt Sturm ligaweit an der Spitze. Ob der WAC seine Erfolgsserie gegen die Grazer fortsetzen kann oder Sturm diesmal in Wolfsberg gewinnt, entscheidet sich am heutigen Sonntag auf dem Platz.

Diskussion um Anpfiffzeit

Für Gesprächsstoff sorgte im Vorfeld auch der Spielbeginn. Der WAC hätte die Partie wegen der Gräbersegnungen zu Allerheiligen gerne von 14.30 auf 19 Uhr verschoben. Sturm soll einer Verlegung allerdings nicht zugestimmt haben. Als Grund nannten die Grazer die bevorstehende Europacup-Woche und die damit verbundene Spielvorbereitung. Somit bleibt es beim ursprünglichen Termin: WAC gegen Sturm Graz, Sonntag, 1. November, um 14.30 Uhr in Wolfsberg.