Schnee in Kärnten: Hier war Frau Holle zu Besuch

Der Winter klopft in Kärnten an! Von den Hohen Tauern über die Turracher Höhe bis zum Dobratsch zeigen sich viele Berge zu Allerheiligen bereits in weißem Gewand. Doch nicht nur auf den Bergen hat Frau Holle Spuren hinterlassen.

Der November ist da – und er bringt einen winterlichen Gruß in viele Kärntner Bergen. Wer am heutigen Allerheiligensonntag einen Blick auf die Webcams wirft, bekommt bereits zahlreiche weiß angezuckerte Landschaften zu sehen. Von den Hohen Tauern über die Turracher Höhe bis zum Dobratsch hat Frau Holle ihre Spuren hinterlassen. Stellenweise liegt sogar in höheren Ortschaften bereits etwas Schnee.

Mallnitzer Dorfplatz ist angezuckert

Besonders winterlich präsentiert sich am Sonntagmorgen das Wangenitztal in den Hohen Tauern. Rund um den Wangenitzsee sind die Berghänge weiß überzogen. Die Webcam am Feldkopf zeigte um 8.30 Uhr eisige minus 8,7 Grad. Auch weiter unten ist der Winter bereits angekommen: In Mallnitz im Bezirk Spittal an der Drau sind am Sonntagvormittag Dächer, Wiesen und Bäume mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt.

©Mallnitzcam In Mallnitz liegt bereits ein wenig Schnee. ©foto-webcam.eu In den Hohen Tauern hingegen zeigt sich schon eine echte Winterlandschaft.

Auch auf der Turracher Höhe und am Dobratsch ist es weiß

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Turracher Höhe. Dort sind die Wiesen und Pistenbereiche rund um die Bergbahnen bereits weiß. Auch die Bäume tragen stellenweise eine dünne Schneeschicht. Auf dem Dobratsch bei Villach hat Frau Holle ebenfalls vorbeigeschaut: Sowohl bei der Rosstratte als auch im Bereich des Parkplatzes bei der Aichingerhütte ist der Boden mit Schnee bedeckt.

©Villacher Alpenstraße Webcam | Der Dobratsch ist bereits …

Winterliche Bilder auch auf der Koralpe und Hebalm

Aber nicht nur im Norden Kärntens hat es geschneit. Auch auf der Koralpe zeigen die Webcams am Sonntagmorgen eine geschlossene weiße Schneedecke auf den Wiesen und Pisten. Winterlich sieht es außerdem auf der Hebalm im Grenzgebiet zwischen Kärnten und der Steiermark aus. Vorsichtig fahren sollte man außerdem auf der Pack: Entlang der Packer Straße auf rund 1.385 Metern Seehöhe ist die Landschaft nämlich ebenfalls angezuckert. Nicht vergessen: Ab heute gilt wieder die situative Winterausrüstungspflicht.

©Bergfex Webcam Frau Holle hat eine weiße Decke über die Koralpe ausgebreitet. ©Bergfex Webcam Und auch auf der Pack hat es geschneit.

Kommt jetzt der Winter?

Dass es in höheren Lagen winterlich wird, hatten die Wetterexperten bereits angekündigt. Ein Höhentief zu Allerheiligen sorgt demnach für sinkende Temperaturen und Schnee in den Bergen. Und auch zum Wochenstart bleibt Schnee ein Thema: Am Montag, dem 2. November, kann es von den Lavanttaler Alpen über die Steiermark bis ins Südburgenland oberhalb von rund 1.000 Metern schneien. Zudem beschäftigt derzeit ein Wetterphänomen, das sich über dem Nordpol zusammenbraut, die Meteorologen: Ein sogenannter „Polarwirbelsplit“ könnte uns einen eisigen November bescheren.