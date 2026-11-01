Bürgerumfrage sorgt für Verwirrung in Wolfsberg: Wer steckt dahinter?

Was läuft in Wolfsberg besonders gut? Was sollte sich dringend verbessern? Und welche Projekte braucht die Stadt in Zukunft? Mit diesen Fragen richtet sich derzeit eine Bürgerumfrage unter dem Titel „Zukunft Wolfsberg“ an die Bevölkerung. Am Donnerstag, dem 22. Oktober, wurden entsprechende Fragebögen in Wolfsberger Briefkästen verteilt. Auch im Internet wird die Befragung beworben. Doch die Aktion sorgte für Verwirrung: Denn zunächst war nicht klar ersichtlich, wer die Umfrage organisiert.

Stadtgemeinde stellt klar: „Nicht von uns“

Die Stadtgemeinde Wolfsberg sah sich deshalb veranlasst, auf Facebook eine Klarstellung zu veröffentlichen. Die Befragung könne bei manchen Bürgern den Eindruck erwecken, von der Stadt zu stammen. Das sei allerdings nicht der Fall. „Wir möchten daher ausdrücklich klarstellen, dass diese Umfrage nicht von der Stadtgemeinde Wolfsberg beauftragt, durchgeführt oder unterstützt wird“, heißt es in der Mitteilung. Zwar setze die Stadt selbst regelmäßig auf Bürgerbeteiligung, offizielle Befragungen würden aber stets eindeutig als solche gekennzeichnet sein und das Stadtwappen tragen. Die Bevölkerung wird daher gebeten, bei derartigen Aussendungen genau auf den jeweiligen Herausgeber zu achten.

Recherchen führen zu ÖVP-Bürgermeisterkandidaten

Wer tatsächlich hinter „Zukunft Wolfsberg“ steckt, haben die „Unterkärntner Nachrichten“ herausgefunden. Die Internetdomain der Initiative führte nämlich zum ÖVP-Nationalratsabgeordneten Johann Weber. Dieser ist Gemeindeparteiobmann der Wolfsberger Volkspartei und wurde im Juni als Bürgermeisterkandidat nominiert. Weber bestätigte gegenüber der Unterkärntner, dass er hinter der Initiative steht. Organisiert werde die Umfrage von einem Verein namens „Zukunft Wolfsberg“, der rund einen Monat zuvor bei der Behörde gemeldet worden sei. Gegründet hätten ihn junge Menschen aus dem Umfeld der Wolfsberger Volkspartei.

Warum war die Verbindung zur ÖVP nicht gleich ersichtlich?

Auf den verteilten Fragebögen war die politische Verbindung nicht unmittelbar erkennbar. Die Flyer sind in Gelb und Schwarz gestaltet und tragen die Aufschrift „Zukunft Wolfsberg“. Warum die politische Verbindung nicht deutlicher kommuniziert wurde, erklärte Weber gegenüber den „Unterkärntner Nachrichten“ damit, dass man möglichst viele Menschen erreichen wolle. Würde die Umfrage direkt als Aktion einer Partei angelegt werden, könnte das seiner Ansicht nach manche Bürger von der Teilnahme abhalten. Man wolle Antworten von einem möglichst breiten Teil der Bevölkerung sammeln. Laut Weber soll der Verein Menschen unterschiedlicher politischer Einstellungen ansprechen. Die gesammelten Vorschläge und Wünsche sollen anschließend in die Gestaltung der Stadt einfließen.