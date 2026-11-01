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/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, das in die falsche Richtung fährt und die Polizei.
Auf der Drautalstraße kam es Sonntagfrüh zu einem Unfall.
Spittal an der Drau
01/11/2026
Fahrerflucht

Geisterfahrer sorgt für Schreckmoment – und flüchtet nach Unfall

Plötzlich kam ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen! Ein 24-Jähriger musste auf der Drautalstraße ausweichen und es kam zu einem Unfall. Doch der Geisterfahrer fuhr einfach weiter.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)
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Ein gefährliches Ausweichmanöver zu Allerheiligen im Bezirk Spittal an der Drau endete mit einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei informiert, war ein 24-jähriger Autofahrer gegen 5 Uhr morgens auf der Drautalstraße in Richtung Osten unterwegs, als ihm plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam – und zwar auf seiner Fahrspur.

Auto blieb auf dem Dach liegen

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der junge Mann aus – mit bösen Folgen. Sein Auto kam von der Straße ab und überschlug sich, bevor es schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 24-Jährige hatte Glück im Unglück: Er erlitt lediglich leichte Verletzungen und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend verständigte er die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.

Unbekannter Lenker fuhr einfach weiter

Vom zweiten Unfallbeteiligten fehlt bislang jede Spur. „Der Lenker des zweitbeteiligten, bislang unbekannten Fahrzeuges, setzte sein Fahrt, ohne Anzuhalten, fort. Weitere Ermittlungen, insbesondere zur Ausforschung des zweitbeteiligten Fahrzeuglenkers, werden geführt“, betont die Polizei abschließend.

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