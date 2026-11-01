Die Sache mit den Netztarifen

Man lernt bekanntlich nie aus. Auch im etwas vorgerückteren Alter kann man durch Beobachtungen schlauer werden. Etwa, wenn es um ein solides Fundament für Ausreden geht. Das zeigt uns die aktuelle Diskussion um die Netzgebühren.

Mit 50 Euro im Jahr wird die im Österreich-Vergleich einzigartige Erhöhung der Netzkosten die Kärntner Haushalte belasten. Aber dafür haben wir ja Verständnis. Müssen wir ja haben, wenn wir uns die Begründungen ansehen, die von der Kärnten Netz geliefert werden. So sei die ganz außergewöhnliche Trockenheit der jüngeren Vergangenheit für die Erhöhung der Netzkosten verantwortlich. Nur gut, dass es in allen anderen Bundesländern monatelang geschüttet hat. Sonst würden die Menschen in Restösterreich auch das Kärntner Schicksal erleiden.

Investitionen und PV-Anlagen

Hohe Investitionen in das Netz seien ebenso getätigt worden, wird betont. Und die müssten sich ja auch rechnen. Hier eine Bitte: Lasst die Masten so lange vor sich hinrosten, bis es gar nicht mehr anders geht. Kommt uns billiger. Was ebenfalls zur Begründung der Schröpfung der Kärntner zu lesen war und ist: Die enorme Zahl von PV-Anlagen lässt die Nachfrage nach Strom sinken. Mag ja sein, da gibt es dann zwei Modelle. Die klassische marktwirtschaftliche Variante bei sinkender Nachfrage würde sinkende Preise bedeuten. Weil das aber ein bisserl blöd für den Anbieter ist, holt man sich die entgehende und entgangene Summe halt woanders herein, etwa bei den Netzentgelten. Aber das ist natürlich nur ein durch nichts bewiesener Verdacht.

Wahlen stehen an

Aber wir sollten uns ja nicht weiter aufregen, wir haben ja die Politik. Und die wird dafür sorgen, dass alles gut wird. Es gab ein paar Presseaussendungen, in denen die Politiker ihre Empörung über den Sonderfall Kärnten und die exorbitante Erhöhung der Netztarife ausdrückten. Wir können also sicher sein, dass die Zuständigen bei der Kärnten Netz, übrigens einer Tochter der Kelag, nun vor Schreck erstarren und in Ehrfurcht versinken werden. Und schon wird die angekündigte Erhöhung rückgängig gemacht werden. Es stehen ja bekanntlich zwei Wahlen an und da wollen die Politiker doch nicht hören, dass die Kärntner in Sachen Strom ganz übel zur Kasse gebeten werden.

Inside Politik – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66)

Studium der Geschichte und Philosophie

Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert