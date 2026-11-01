Wetterwende: Ab Mittwoch zeigt sich in Kärnten wieder öfter die Sonne

Nach einem trüben und teils verregneten Wochenende stehen Kärnten zum Start in die neue Woche sonnige Aussichten bevor. Bereits am Montag und Dienstag lockert es zweitweise auf, ab Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder häufiger.

Eine Wetterbesserung stellt sich in Kärnten ein.

Eine Wetterbesserung stellt sich in Kärnten ein.

Während die Nacht auf Montag im östlichen Landesteil noch etwas Regen und in Lagen über 800 bis 1.000 Metern geringe Schneemengen bringt, lockert der Himmel im Laufe des Tages über Oberkärnten phasenweise auf. Diese Entwicklung setzt sich auch am Dienstag fort, wobei die Meteorologen der Geosphere Austria den meisten Sonnenschein im Westen und Norden erwarten.

Endlich wieder Sonne! Wie nutzt du das schöne Herbstwetter am liebsten? Raus in die Natur: Wandern oder Spazieren Sportlich aktiv: Laufen oder eine Runde mit dem Rad drehen Ganz klar: Garten winterfest machen Gemütlich: Einen Kaffee in der Sonne genießen Gar nicht: Ich sitze tagsüber ohnehin im Büro oder bei der Arbeit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Temperaturen bleiben unterdurchschnittlich kühl

Zur Wochenmitte stellt sich dann endgültig eine Wetterbesserung ein. Nebel und Wolken lockern bereits am Vormittag auf und immer häufiger kann sich dann auch über den Tälern und Becken Kärntens die Sonne zeigen. Allerdings bleiben die Temperaturen unterdurchschnittlich kühl. In der Früh bewegen sie sich zwischen 1 und 5 Grad; maximal werden 4 bis 8 Grad erwartet. Ähnlich gestalten sich auch der Donnerstag und Freitag: „Nur örtlich könnte uns der Nebel auch länger beschäftigen“, so die Fachleute. Ansonsten bleibt es sonnig.