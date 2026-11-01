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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Blatt, dass auf einem Stein liegt. Dahinter sieht man den strahlend blauen Himmel über dem Wörthersee in Klagenfurt.
Eine Wetterbesserung stellt sich in Kärnten ein.
Kärnten
01/11/2026
Wochenausblick

Wetterwende: Ab Mittwoch zeigt sich in Kärnten wieder öfter die Sonne

Nach einem trüben und teils verregneten Wochenende stehen Kärnten zum Start in die neue Woche sonnige Aussichten bevor. Bereits am Montag und Dienstag lockert es zweitweise auf, ab Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder häufiger.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Während die Nacht auf Montag im östlichen Landesteil noch etwas Regen und in Lagen über 800 bis 1.000 Metern geringe Schneemengen bringt, lockert der Himmel im Laufe des Tages über Oberkärnten phasenweise auf. Diese Entwicklung setzt sich auch am Dienstag fort, wobei die Meteorologen der Geosphere Austria den meisten Sonnenschein im Westen und Norden erwarten.

Endlich wieder Sonne! Wie nutzt du das schöne Herbstwetter am liebsten?

Raus in die Natur: Wandern oder Spazieren
Sportlich aktiv: Laufen oder eine Runde mit dem Rad drehen
Ganz klar: Garten winterfest machen
Gemütlich: Einen Kaffee in der Sonne genießen
Gar nicht: Ich sitze tagsüber ohnehin im Büro oder bei der Arbeit

Temperaturen bleiben unterdurchschnittlich kühl

Zur Wochenmitte stellt sich dann endgültig eine Wetterbesserung ein. Nebel und Wolken lockern bereits am Vormittag auf und immer häufiger kann sich dann auch über den Tälern und Becken Kärntens die Sonne zeigen. Allerdings bleiben die Temperaturen unterdurchschnittlich kühl. In der Früh bewegen sie sich zwischen 1 und 5 Grad; maximal werden 4 bis 8 Grad erwartet. Ähnlich gestalten sich auch der Donnerstag und Freitag: „Nur örtlich könnte uns der Nebel auch länger beschäftigen“, so die Fachleute. Ansonsten bleibt es sonnig.

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