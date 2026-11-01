Verdacht auf Brandstiftung: Altpapiertonne brannte lichterloh

Eine brennende Altpapiertonne erforderte in der Nacht auf Sonntag den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg und der Polizei. Der Behälter dürfte absichtlich in Brand gesteckt worden sein.

Kurz nach 1 Uhr früh ertönten die Sirenen in St. Michael ob Bleiburg. Der Grund: Eine Altpapiertonne brannte im Bereich einer Gemeindestraße zwischen Lettenstätten und Moos. Mithilfe von Handfeuerlöschern und einer Schnellangriffsleitung des Rüstfahrzeuges konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Infolgedessen wurden versteckte Glutnester abgelöscht und die Fahrbahn gereinigt.

Brandstiftung?

Der Müllbehälter wurde durch den Brand komplett zerstört. „Auch der Asphalt der Gemeindestraße wurde erheblich beschädigt“, heißt es vonseiten der Feuerwehrleute. Aufgrund der Umstände gehen die Einsatzkräfte derzeit davon aus, dass die Tonne durch mindestens eine Person in Brand gesteckt wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bleiburg unter der Telefonnummer 059133/2142 zu melden.