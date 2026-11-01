Kärntner Biker suchen jetzt ein „Spendenkind“

Ihr eigener Sohn war acht Jahre lang schwer krank. Heute möchte Bibiane anderen Familien dieses schwere Schicksal etwas erleichtern. Mit ihrer Kärntner Bikerrunde sammelt sie Spenden – jetzt wird ein "Spendenkind" gesucht.

Wenn das eigene Kind schwer krank ist, steht für Eltern plötzlich die ganze Welt Kopf. Neben der Sorge um die Gesundheit kommen oft auch finanzielle Belastungen hinzu. Wie schwierig eine solche Zeit sein kann, weiß Bibiane aus eigener Erfahrung. Darum möchte sie gemeinsam mit einer kleinen Gruppe Motorradfahrer anderen Familien in Kärnten unter die Arme greifen.

Bei jedem Stammtisch wandert die Spendendose herum

Während ihre Motorräder über den Winter größtenteils Pause haben, treffen sich die Biker einmal im Monat zu einem besonderen Stammtisch. Dabei geht jedes Mal eine Spendendose herum, mit der die Biker Gutes tun wollen. Im April findet der letzte Stammtisch statt. Anschließend soll das gesammelte Geld einem Kind in Kärnten zugutekommen, das aufgrund einer schweren Krankheit oder einer körperlichen beziehungsweise geistigen Beeinträchtigung besondere Herausforderungen meistern muss.

Drei Familien erhielten jeweils 800 Euro

Dass auch eine kleine Gruppe viel bewirken kann, hat sich bereits im vergangenen Jahr gezeigt. Damals konnten die Motorradfahrer nach Angaben von Bibiane gleich drei Familien mit jeweils 800 Euro unterstützen. Insgesamt kamen somit 2.400 Euro zusammen. Bescheiden fügt sie hinzu: „Kein Wunder, aber immerhin eine kleine Unterstützung …“. Wie wichtig selbst kleinere Beträge für betroffene Familien sein können, weiß die Kärntnerin nur zu gut. „Da mein Sohn selbst acht Jahre schwer krank war, weiß ich wie schwierig die finanziellen Herausforderungen dabei sind“, schreibt sie.

Jetzt wird ein Kind gesucht, das Hilfe braucht

Damit die Spenden auch heuer dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden, sucht die Gruppe nun nach einer betroffenen Familie in Kärnten und konkret nach einem „Spendenkind“. Dabei können sich nicht nur Eltern selbst melden. Auch Menschen, die eine Familie kennen, deren Kind aufgrund einer Krankheit oder Beeinträchtigung finanzielle Unterstützung benötigt, sind eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Bibiane bittet darum, ihr eine private Nachricht über die sozialen Medien zu schicken. Wie viel Geld im kommenden Frühjahr übergeben werden kann, hängt davon ab, wie viele Spenden bei den Wintertreffen zusammenkommen.

Auch weitere Biker dürfen mithelfen

Übrigens: Wer selbst Motorrad fährt und die Aktion unterstützen möchte, ist ebenfalls willkommen. Bibiane lädt interessierte Biker ein, bei den monatlichen Winterstammtischen mitzumachen und gemeinsam für den guten Zweck zu sammeln. Auch dafür genügt eine private Nachricht an sie. Wo und wann genau der Stammtisch stattfinden wird, ist derzeit noch nicht bekannt.