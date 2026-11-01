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/ ©Canva Montage
Symbolfoto
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Fußballer und einen Spieler.
Ein Fußball-Camp der besonderen Art findet im Sommer 2027 in Bodensdorf statt.
Bodensdorf
01/11/2026
Im Juli 2027
#goodnews

Trainieren wie die Stars: Real-Madrid-Fußballcamp kommt nach Kärnten

Im Juli 2027 kommt das Real-Madrid-Fußballcamp erneut zum ASKÖ Bodensdorf. Kinder zwischen 7 und 16 Jahren dürfen sich wieder auf spannende Trainingseinheiten nach den Methoden des bekannten Fußballvereins freuen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Vom 26. bis zum 30. Juli 2027 macht die Fundación Real Madrid Clinic Station beim ASKÖ Bodensdorf. Im Rahmen eines fünftägigen Fußballcamps kann sich der 7- bis 16-jährige Nachwuchs auf ein Trainingskonzept freuen, welches auf der Fundación Real Madrid Methodik basiert. „​[Es] kombiniert sportliche Leistung mit Werten wie Teamgeist, Respekt und Disziplin. Betreut werden die Nachwuchstalente von lizenzierten Trainern“, erklärt Obmann-Stellvertreter Jürgen Hatberger gegenüber 5 Minuten. Ziel der Veranstaltung ist es, Spieler sportlich zu fördern und ihre Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Außerdem soll die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball gestärkt werden. Anmeldungen sind bereits möglich.

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