Trainieren wie die Stars: Real-Madrid-Fußballcamp kommt nach Kärnten

Im Juli 2027 kommt das Real-Madrid-Fußballcamp erneut zum ASKÖ Bodensdorf. Kinder zwischen 7 und 16 Jahren dürfen sich wieder auf spannende Trainingseinheiten nach den Methoden des bekannten Fußballvereins freuen.

Vom 26. bis zum 30. Juli 2027 macht die Fundación Real Madrid Clinic Station beim ASKÖ Bodensdorf. Im Rahmen eines fünftägigen Fußballcamps kann sich der 7- bis 16-jährige Nachwuchs auf ein Trainingskonzept freuen, welches auf der Fundación Real Madrid Methodik basiert. „​[Es] kombiniert sportliche Leistung mit Werten wie Teamgeist, Respekt und Disziplin. Betreut werden die Nachwuchstalente von lizenzierten Trainern“, erklärt Obmann-Stellvertreter Jürgen Hatberger gegenüber 5 Minuten. Ziel der Veranstaltung ist es, Spieler sportlich zu fördern und ihre Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Außerdem soll die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball gestärkt werden. Anmeldungen sind bereits möglich.