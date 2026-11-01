SMS kostete Kärntner (21) hunderte Euro

Eine gefälschte SMS wurde einem 21-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zum Verhängnis. Er verlor einen hohen dreistelligen Betrag an Betrüger.

Ein vermeintlicher Paketzusteller kontaktierte den 21-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan per SMS. „Dieser folgte dem dort angeführten Link, im Glauben eine erwartete Paketzustellung abzuwickeln“, heißte es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Infolgedessen kam es zu drei widerrechtlichen Abbuchungen von seinem Bankkonto. Ihm entstand ein Schaden in einem hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.