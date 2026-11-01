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/ ©Pexels / Eren Li
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen jungen Mann mit einem Handy in der Hand.
Zu einem Betrug kam es dieser Tage im Bezirk St. Veit.
Bezirk St. Veit an der Glan
01/11/2026
Betrug

SMS kostete Kärntner (21) hunderte Euro

Eine gefälschte SMS wurde einem 21-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zum Verhängnis. Er verlor einen hohen dreistelligen Betrag an Betrüger.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Ein vermeintlicher Paketzusteller kontaktierte den 21-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan per SMS. „Dieser folgte dem dort angeführten Link, im Glauben eine erwartete Paketzustellung abzuwickeln“, heißte es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Infolgedessen kam es zu drei widerrechtlichen Abbuchungen von seinem Bankkonto. Ihm entstand ein Schaden in einem hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

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