Probeführerschein-Besitzerin brettert mit 106 km/h durch Ortsgebiet

Mit 106 km/h raste eine Probeführerscheinbesitzerin (18) am Sonntag durch das Ortsgebiet von Kirchbach im Bezirk Hermagor. Die Polizei zog sie daraufhin aus dem Verkehr.

Am Sonntag geriet eine 18-jährige Lenkerin im Gailtal ins Visier der Polizei. Die junge Frau bretterte mit 106 km/h durch Kirchbach. „Dabei überschritt sie die im Ortsgebiet zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich“, heißt es vonseiten der Beamten. Sie zogen Konsequenzen: „Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Probeführerschein abgenommen. Weiters wird Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.“