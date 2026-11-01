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/ ©LPD Stmk/Makowecz
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizist misst die Geschwindigkeit
Eine junge Temposünderin wurde am Sonntag von der Polizei ertappt.
Kirchbach
01/11/2026
Temposünderin

Probeführerschein-Besitzerin brettert mit 106 km/h durch Ortsgebiet

Mit 106 km/h raste eine Probeführerscheinbesitzerin (18) am Sonntag durch das Ortsgebiet von Kirchbach im Bezirk Hermagor. Die Polizei zog sie daraufhin aus dem Verkehr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Am Sonntag geriet eine 18-jährige Lenkerin im Gailtal ins Visier der Polizei. Die junge Frau bretterte mit 106 km/h durch Kirchbach. „Dabei überschritt sie die im Ortsgebiet zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich“, heißt es vonseiten der Beamten. Sie zogen Konsequenzen: „Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Probeführerschein abgenommen. Weiters wird Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.“

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