Wetterausblick: Wo am Montag in Kärnten die Sonne durchblitzt

Der Wochenstart bringt geteiltes Wetter nach Kärnten: Während Unterkärnten trüb bleibt, zeigt sich im Westen zeitweise die Sonne. Die Temperaturen klettern nach frischem Morgenfrost auf 4 bis 8 Grad.

Am Montag präsentiert sich das Wetter durchwachsen. „In Unterkärnten ist es überwiegend trüb, es bleibt aber weitgehend trocken“, betonen die Fachleute der Geosphere Austria. Deutlich freundlicher gestaltet sich der Wochenbeginn hingegen im Westen des Bundeslandes: „In Oberkärnten lockern die Wolken zeitweise auf und zwischendurch scheint auch die Sonne.“ Dazu weht ein teils mäßiger Nordostwind durch die Täler.

Höchstwerte erreichen maximal 8 Grad

Der Morgen startet verbreitet frisch, vereinzelt müssen Frühaufsteher sogar mit leichtem Frost rechnen. Das Thermometer klettert von morgendlichen Tiefstwerten zwischen minus 1 und 3 Grad tagsüber nach oben. Am Nachmittag erreichen die Höchstwerte 4 bis 8 Grad.