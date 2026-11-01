Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Rosie Orasch
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Spazierweg im Herbst
Sonne im Westen, graue Wolken im Osten.
Kärnten
01/11/2026
Prognose

Wetterausblick: Wo am Montag in Kärnten die Sonne durchblitzt

Der Wochenstart bringt geteiltes Wetter nach Kärnten: Während Unterkärnten trüb bleibt, zeigt sich im Westen zeitweise die Sonne. Die Temperaturen klettern nach frischem Morgenfrost auf 4 bis 8 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Montag präsentiert sich das Wetter durchwachsen. „In Unterkärnten ist es überwiegend trüb, es bleibt aber weitgehend trocken“, betonen die Fachleute der Geosphere Austria. Deutlich freundlicher gestaltet sich der Wochenbeginn hingegen im Westen des Bundeslandes: „In Oberkärnten lockern die Wolken zeitweise auf und zwischendurch scheint auch die Sonne.“ Dazu weht ein teils mäßiger Nordostwind durch die Täler.

Höchstwerte erreichen maximal 8 Grad

Der Morgen startet verbreitet frisch, vereinzelt müssen Frühaufsteher sogar mit leichtem Frost rechnen. Das Thermometer klettert von morgendlichen Tiefstwerten zwischen minus 1 und 3 Grad tagsüber nach oben. Am Nachmittag erreichen die Höchstwerte 4 bis 8 Grad.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at