Tafel in St. Veit: Spendenaktion entlastet Menschen in Not

Im Oktober übergab der Soroptimist Club St. Veit an der Glan eine Spende aus Lebensmitteln und Drogeriegutscheinen an die örtliche Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes, um bedürftigen Menschen der Region zu helfen.

Mit der Spendenübergabe greift der Soroptimist Club St. Veit an der Glan jenen unter die Arme, denen die finanziellen Mittel für lebensnotwendige Dinge fehlen. Die Zuwendungen wurden durch verschiedene Veranstaltungen und Aktionen der Vereinsmitglieder sowie deren Unterstützer ermöglicht.

Soroptimist Club unterstützt Team Österreich Tafel

Bei der Zusammenkunft im Oktober waren die stellvertretende Clubpräsidentin Elke Stromberger, Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Herbert Sager sowie weitere Beteiligte beider Seiten anwesend. Sager bedankte sich für das Engagement: „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Herz und persönlichem Einsatz sich die Mitglieder des Soroptimist Clubs für andere Menschen engagieren. Dafür möchte ich ihnen und allen, die sie dabei unterstützen, herzlich danken. Mit ihrer Spende erleichtern sie Menschen in unserer Region den Alltag und zeigen ihnen: Ihr seid mit euren Sorgen nicht allein.“