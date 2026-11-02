13.500 Euro für Diex: Förderung für Spielplatz und Aussichtsplatz

Der erste Zuschuss betrifft das Areal vor dem Gemeindeamt. Dort wird der Kinderspielplatz um neue Geräte erweitert. Geplant sind eine Seilnetzkletterpyramide sowie mehrere Federwippen. Von der Gesamtsumme von 19.000 Euro steuert das Land 9.500 Euro bei. „Ein Spielplatz mitten im Ort ist ein Treffpunkt für Familien und ein klares Bekenntnis dazu, dass Kinder in unseren Landgemeinden gut aufwachsen können. Wer den ländlichen Raum lebendig halten will, muss genau dort investieren, wo Familien ihren Alltag verbringen“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

©Büro LHStv. Gruber Am Foto: Bürgermeister Anton Napetschnig und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (v.l.)

Förderung für Projekt der Landjugend

Das zweite geförderte Vorhaben trägt den Namen „Mei Diexer Lieblingsplatzl“ und wird noch heuer von der Landjugend Diex in Kooperation mit der Gemeinde umgesetzt. Entlang des stark besuchten Panoramawegs entsteht ein barrierefreier Aussichts- und Ruheplatz. Der Landeszuschuss deckt mit 4.000 Euro, also die Hälfte der Gesamtausgaben ab. Finanziert werden Fundamente, Baumaterial, Sitzgelegenheiten und Beleuchtung. Gruber hob den Einsatz der Beteiligten hervor: „Die Landjugend zeigt vor, was Kärnten stark macht: junge Menschen, die nicht warten, sondern selbst anpacken. Genau dieses Engagement wollen wir mit der Kleinprojekteförderung unterstützen, denn die besten Ideen entstehen direkt vor Ort. Ein neuer Aussichtsplatz macht Diex als Ausflugsziel noch attraktiver.“