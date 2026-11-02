Auto kommt von der Straße ab und hinterlässt Spur der Verwüstung

Im Bezirk Spittal krachte es am Sonntagabend. Ein Auto kam von der Straße ab und kollidierte gleich mit mehreren Objekten, bevor es frontal gegen eine Hausmauer prallte. Der Lenker wurde verletzt.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend (1. November) gegen 22.30 Uhr in Dellach am Millstätter See im Bezirk Spittal. Wie die Feuerwehr Millstatt informiert, kam ein Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und hinterließ dabei eine Spur der Verwüstung. Zunächst erfasste sein Wagen einen Verkehrsleitpflock samt Schneestange, ehe er wenige Meter weiter gegen einen abgestellten Wohnwagen prallte. Schließlich krachte das Auto frontal gegen eine Hausmauer und kam dort zum Stillstand.

©Feuerwehr Millstatt Das Auto richtete einigen Schaden an.

Passanten halfen verletztem Lenker

Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Passanten eilten ihm zu Hilfe und unterstützten ihn dabei, das beschädigte Fahrzeug zu verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren Millstatt und Matzelsdorf wurden zum Unfallort alarmiert. Ihre Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und banden ausgelaufene Betriebsmittel, damit diese weder den Verkehr noch die Umwelt gefährden konnten.

Verkehr rund eine Stunde beeinträchtigt

Anschließend wurde das Unfallfahrzeug von einem Abschleppdienst abtransportiert. Während der Aufräumarbeiten musste der Verkehr für rund eine Stunde wechselseitig angehalten werden.

©Feuerwehr Millstatt Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. ©Feuerwehr Millstatt Zwei Feuerwehren rückten zu dem Unfall aus.

Update: Unfalllenker war alkoholisiert

Am Montag in der Früh gab die Landespolizeidirektion Kärnten nähere Informationen zu dem Unfall bekannt. Demnach handelte es sich bei dem Unfalllenker um einen 27-Jährigen aus dem Bezirk Spittal. Der Alkotest, den die Beamten nach der Unfallserie mit dem Mann durchführten, ergab eine schwere Alkoholisierung. „Der Führerschein wurde abgenommen. Weitere Ermittlungen werden noch geführt“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 06:49 Uhr aktualisiert