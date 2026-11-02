Alkolenkerin kracht gegen Baum und bekommt Besuch von der Polizei

Erst gegen einen Baum gekracht, dann einfach davongefahren: Eine 20-jährige Autofahrerin sorgte in der Nacht auf Montag im Lavanttal für einen Polizeieinsatz. Ein Alkotest brachte schließlich Gewissheit.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ereignete sich in der Nacht auf Montag (2. November) im Bezirk Wolfsberg. Eine 20-jährige Autofahrerin war nach Angaben der Polizei gegen 0.20 Uhr gemeinsam mit einem Beifahrer auf der Ettendorfer Landesstraße (L143) unterwegs, als es passierte: Aus bislang unbekannter Ursache verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen einen Baum. Anstatt an der Unfallstelle zu bleiben, flüchtete die junge Frau.

Polizei traf Lenkerin zu Hause an

Ein Zeuge bemerkte den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte. Die Polizei konnte die 20-Jährige kurze Zeit später an ihrer Wohnadresse antreffen. Sowohl die Lenkerin als auch ihr Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung ins Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht. Wie die Polizei mitteilt, stand die junge Frau während der Fahrt unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.