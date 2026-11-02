Höllisch gut: Die Krampus- und Perchtenläufe in Kärnten im Überblick

Dunkle Gestalten, furchteinflößende Masken und lautes Glockengeläut: Die schaurig-schöne Krampuszeit hat wieder begonnen! Wir haben einen Überblick über die Krampus- und Perchtenläufe in Kärnten für euch.

In Kärnten finden heuer wieder zahlreiche Krampus- und Perchtenläufe statt.

In Kärnten finden heuer wieder zahlreiche Krampus- und Perchtenläufe statt.

Wenn lautes Glockengeläut durch die Straßen klingt und zottelige Gesellen mit schaurigen Masken ihr Unwesen treiben, ist in Kärnten wieder Krampuszeit. In den kommenden Wochen stehen im ganzen Bundesland zahlreiche Krampus- und Perchtenläufe auf dem Programm – von kleinen Krampusläufen in den Gemeinden bis hin zu großen Spektakeln mit Hunderten Teilnehmern. Wir haben die Termine für 2026 im Überblick.

Läufe im November: Freitag, 6. November 2026: 1. Krampuslauf der Kärntner Ruatnteifl in Seltschach (Beginn 19 Uhr) Samstag, 7. November 2026: Jaklinger Krampuslauf in St. Andrä im Lavanttal (Beginn 17 Uhr)

(Beginn 17 Uhr) Krampuslauf in Techelsberg (Beginn 17 Uhr)

(Beginn 17 Uhr) Krampustreiben der Seenteufel in Keutschach (Beginn 17 Uhr) Sonntag, 8. November 2026: Krampuslauf in Kremschitz (Beginn 15 Uhr) Freitag, 13. November 2026: Paternioner Teiflstreibn in Paternion (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Perchtenlauf in Lieserhofen (Beginn 18.30 Uhr)

(Beginn 18.30 Uhr) Krampuslauf in Ebenthal (Beginn 19 Uhr)

(Beginn 19 Uhr) Schlossbergteufellauf in Ehrental (Beginn 19 Uhr) Samstag, 14. November 2026: Partlumzum Sachsenburg (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf BlackSoul in Völkermarkt (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in Althofen (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in Arriach (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in Thörl-Maglern (Beginn 18.15 Uhr)

(Beginn 18.15 Uhr) Krampuslauf der Klagenfurter Spitzbuam in Sekirn (Beginn 19 Uhr)

(Beginn 19 Uhr) Krampuslauf in Lind ob Velden (Beginn 18 Uhr) Sonntag, 15. November 2026: Krampuslauf Fischl in Klagenfurt (Beginn 16 Uhr)

(Beginn 16 Uhr) Krampuslauf in Ettendorf (Beginn 16.30 Uhr)

(Beginn 16.30 Uhr) Krampuslauf der Teiflsgfrasta in Fürnitz (Beginn 17 Uhr) Mittwoch, 18. November 2026: Krampustreiben in Suetschach (Beginn 19 Uhr) Freitag, 20. November 2026: Krampuslauf Carlovers in Klagenfurt (Beginn 18.30 Uhr)

(Beginn 18.30 Uhr) Krampuslauf in Bleiburg (Beginn 19 Uhr)

(Beginn 19 Uhr) Krampuslauf in Bodensdorf (Beginn 19 Uhr)

(Beginn 19 Uhr) Krampuslauf in Arnoldstein (Beginn 19.30 Uhr) Samstag, 21. November 2026: Lindner Teufelstreiben in Lind ob Velden (Beginn 17 Uhr)

(Beginn 17 Uhr) Krampuslauf in Glanhofen (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in Bad Kleinkirchheim (Beginn 18.30 Uhr)

(Beginn 18.30 Uhr) Brückler Perchten- und Krampuslauf in Brückl (Beginn 19 Uhr)

(Beginn 19 Uhr) Krampuslauf in Gailitz (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampus- und Perchtenlauf in Wolfsberg (Beginn 18 Uhr) Sonntag, 22. November 2026: Krampuslauf in Gurnitz (Beginn 13 Uhr)

(Beginn 13 Uhr) Krampuslauf in Waidmannsdorf in Klagenfurt (Beginn 14.30 Uhr)

(Beginn 14.30 Uhr) Krampuslauf Welzenegg in Klagenfurt (Beginn 14 Uhr)

(Beginn 14 Uhr) Krampuslauf in Griffen (Beginn 16 Uhr) Freitag, 27. November 2026: Perchtenlauf Bergteufel in Rothenthurn (Beginn 17.30 Uhr)

(Beginn 17.30 Uhr) Krampuslauf Castellino in Hörtendorf (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in Villach (Beginn 18.30 Uhr) Samstag, 28. November 2026: Nikolaus- und Krampusumzug der Brauchtumsgruppe Techelsberg in St. Martin am Techelsberg (Beginn 16.30 Uhr)

Perchten- und Krampuslauf in St. Paul im Lavanttal (Beginn 18.30 Uhr)

(Beginn 18.30 Uhr) Perchtenlauf in Friesach (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in Spittal Sonntag, 29. November 2026: Krampuslauf in Moosburg (Beginn 14 Uhr)

(Beginn 14 Uhr) Krampustag in Feistritz im Rosental (Beginn 14.30 Uhr)

(Beginn 14.30 Uhr) Krampuslauf in Annabichl in Klagenfurt (Beginn 15 Uhr)

(Beginn 15 Uhr) Krampuslauf in Velden am Wörthersee (Beginn 16 Uhr)

Krampus- und Perchtenläufe im Dezember: Samstag, 5. Dezember 2026: Krampuslauf in Radenthein (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in Feldkirchen (Beginn 17 Uhr)

(Beginn 17 Uhr) Krampuslauf in Bad St. Leonhard im Lavanttal (Beginn 18.30 Uhr)

(Beginn 18.30 Uhr) Bartlumzug in St. Veit an der Glan (Beginn 19 Uhr)

(Beginn 19 Uhr) Großer Krampuslauf in Straßburg (Beginn 18 Uhr) Sonntag, 6. Dezember 2026: Pischeldorfer Kessellauf in Magdalensberg (Beginn 15 Uhr) Montag, 7. Dezember 2026: Krampuslauf in Obermillstatt (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Perchtenlauf in Guttaring (Beginn 19 Uhr)

(Beginn 19 Uhr) Perchtenlauf in Kolbnitz (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampusumzug in Finkenstein (Beginn 18.30 Uhr) Samstag, 12. Dezember 2026: Höllennacht in Ossiach (Beginn 18 Uhr)

(Beginn 18 Uhr) Krampuslauf in St. Michael ob Bleiburg (Beginn 18.30 Uhr)

(Beginn 18.30 Uhr) Krampus- und Perchtenlauf in Nötsch im Gailtal (Beginn 18 Uhr)

Euer Krampus-Spektakel ist nicht dabei? Kein Problem! Schreibt uns eine kurze Nachricht per Mail an redaktion@5min.at. Gerne ergänzen wir die Veranstaltung noch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 11:16 Uhr aktualisiert