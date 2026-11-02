„Letzte Chance“: Betreiber für Wolfsberger Lokal gesucht

Für das Parkcafé im Stadtpark Wolfsberg sucht die Stadt nach einem neuen Pächter. Potenziellen Interessenten bleiben nur noch wenige Tage, um sich für die Nachfolge zu bewerben.

Die Uhr tickt für Interessenten, die das Parkcafé im Wolfsberger Stadtpark übernehmen möchten. Bereits vor Längerem hat die Stadtgemeinde Wolfsberg die Suche nach einem neuen Betreiber gestartet. Nun erinnert sie noch einmal an die bevorstehende Frist. Bis Donnerstag, 5. November 2026, um 24 Uhr müssen die Bewerbungen bei der Gemeinde eingelangt sein.

Neue Ideen für das Parkcafé gesucht

Das Parkcafé soll auch künftig ein Treffpunkt für Spaziergänger, Familien und andere Besucher des Stadtparks bleiben. Dafür sucht die Gemeinde Unternehmer, die frische Ideen mitbringen und ein wirtschaftlich tragfähiges Gastronomiekonzept vorlegen können. Zur Vermietung steht eine Fläche im Stadtpark auf dem Grundstück 28/1 in der Katastralgemeinde Reding. Eine Toilettenanlage ist bereits vorhanden. Auch die bestehende Schirmbar samt Inventar kann übernommen werden, muss allerdings vom künftigen Betreiber abgelöst werden. Welche gastronomische Ausrichtung das Lokal künftig haben wird, ist noch offen. Entscheidend ist laut Stadtgemeinde, dass sich das Angebot gut in die Parkanlage einfügt.

Ohne Betriebskonzept geht es nicht

Wer sich für die Übernahme interessiert, muss neben einer schriftlichen Bewerbung auch ein detailliertes Betriebskonzept einreichen. Darin sollen die Bewerber beschreiben, wie sie das Parkcafé künftig führen möchten und welche Angebote sie für die Gäste planen. Die Stadtgemeinde wird die eingereichten Konzepte anschließend prüfen und miteinander vergleichen. Erst danach fällt die Entscheidung, wer den Gastronomiebetrieb übernehmen darf.