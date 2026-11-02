Equal Pay Day 2026 in Kärnten: „Es ist absurd“

16,2 Prozent weniger Einkommen: So groß ist die Lohnschere zwischen Frauen und Männern in Kärnten. Zum Equal Pay Day schlagen mehrere Parteien Alarm und fordern Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit.

59 Tage. So lange müssten Frauen in Kärnten rechnerisch zusätzlich arbeiten, um auf das durchschnittliche Jahreseinkommen ihrer männlichen Kollegen zu kommen. Denn der Equal Pay Day fällt heuer in Kärnten auf den 3. November.

In Spittal ist die Einkommensschere besonders groß

Der Aktionstag zeigt, wie groß die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen nach wie vor sind. In Kärnten liegt die Differenz heuer bei 16,2 Prozent. Verglichen werden dabei die durchschnittlichen Einkommen von ganzjährig Vollzeitbeschäftigten. Ein Blick auf die Kärntner Bezirke zeigt zudem deutliche Unterschiede. Besonders weit klafft die Lohnschere im Bezirk Spittal an der Drau auseinander. Dort verdienen Frauen durchschnittlich um 24,7 Prozent weniger als Männer. Das bedeutet: Während Männer rechnerisch 100 Euro verdienen, kommen Frauen im Durchschnitt auf nur 75,30 Euro. Am geringsten fällt der Unterschied hingegen in der Stadt Klagenfurt aus. Dort beträgt er 10,9 Prozent.

Einkommensunterschiede in den Kärntner Bezirken: Spittal an der Drau: 24,7 Prozent

Villach (Stadt & Land): 18,9 Prozent

Wolfsberg: 17,7 Prozent

Hermagor: 17,3 Prozent

St. Veit an der Glan: 16,1 Prozent

Klagenfurt-Land: 15,8 Prozent

Feldkirchen: 14,3 Prozent

Völkermarkt: 13,7 Prozent

Klagenfurt-Stadt: 10,9 Prozent

Warum verdienen Frauen noch immer weniger?

Die Gründe für die Einkommensunterschiede sind vielfältig. Eine wichtige Rolle spielen unter anderem unterschiedliche Karriereverläufe, die Verteilung von Frauen und Männern auf Branchen und Führungspositionen sowie familiäre Betreuungspflichten. Gerade die Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen werden nach wie vor häufig von Frauen übernommen. Dadurch können sich berufliche Möglichkeiten und Einkommensentwicklungen verändern. Wer weniger verdient oder seine Arbeitszeit reduziert, muss außerdem mit Auswirkungen auf die spätere Pension rechnen.

Team Kärnten fordert raschere Maßnahmen

Anlässlich des Equal Pay Days melden sich auch mehrere Kärntner Parteien zu Wort. Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer und Landtagsabgeordnete Marina Koschat-Koreimann fordern konkrete Schritte, um die Einkommensunterschiede schneller zu verringern. „Die Lohnschere zwischen Männern und Frauen muss sich schneller schließen. Dafür braucht es intelligente und nachhaltige Maßnahmen, sonst wird dies nicht gelingen“, betonen sie. Köfer verweist darauf, dass geschlechtsbezogene Diskriminierung beim Entgelt seit Jahrzehnten gesetzlich verboten ist. Das Team Kärnten spricht sich unter anderem für einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und zusätzliche mobile Pflegeangebote aus. Koschat-Koreimann warnt außerdem vor den finanziellen Folgen von Teilzeitarbeit: „Dies bedeutet weniger Einkommen, weniger Pension und höhere Abhängigkeit“.

©KK Landtagsabgeordnete Tina Koschat-Koreimann warnt vor finanziellen Folgen der Teilzeitarbeit.

FPÖ: „Gleicher Lohn für gleiche Leistung“

Auch die FPÖ sieht Handlungsbedarf. Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger betont, dass familiäre Betreuungsaufgaben für Frauen nicht zu finanziellen Nachteilen führen dürften. „Gleicher Lohn für gleiche Leistung muss selbstverständlich sein“, erklärt Berger. Sie fordert bessere Rahmenbedingungen für Familien und mehr Wahlfreiheit bei der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Besonders kritisch sieht die Spittalerin die Situation in ihrem Heimatbezirk. „Dass Frauen im Bezirk Spittal im Jahr knapp 25 Prozent weniger verdienen als Männer, ist für mich als Spittalerin alarmierend. Gerechtigkeit darf keine Frage des Wohnorts sein.“ FPÖ-Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo stellt vor allem gleiche Chancen und faire Bezahlung in den Mittelpunkt. Quotenregelungen und Aktionstage seien aus seiner Sicht dafür nicht entscheidend.

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger ist besorgt über die Lohnunterschiede in ihrem Heimatbezirk Spittal.

Grüne drängen auf Lohntransparenz

Für die Kärntner Grünen fordert Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer ebenfalls Veränderungen. Sie verweist insbesondere auf die hohe Einkommensdifferenz im Bezirk Spittal. „Es ist absurd, dass wir jedes Jahr dieselbe Forderung stellen müssen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss endlich Realität werden“, kritisiert Voglauer. Neben leistbarer Kinderbetreuung und einer gerechteren Verteilung unbezahlter Betreuungsarbeit fordert sie die rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie. Beschäftigte müssten besser nachvollziehen können, wie ihre Bezahlung zustande kommt und ob für gleiche oder gleichwertige Arbeit tatsächlich gleiche Gehälter bezahlt werden.

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Olga Voglauer betont: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss endlich Realität werden!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert