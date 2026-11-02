Kärntner Bank erhält nach 175 Jahren besondere Ehrung

Was 1851 in Klagenfurt seinen Anfang nahm, ist heute aus der Kärntner Bankenlandschaft kaum wegzudenken. Jetzt feiert die Volksbank Kärnten ihr 175-jähriges Bestehen – und durfte sich über eine besondere Auszeichnung freuen.

Die Volksbank Kärnten feiert heuer ihr 175-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wurde die älteste Genossenschaftsbank Österreichs nun mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Im Rahmen einer Jubiläumsgala im Casineum Velden erhielt das Unternehmen das Kärntner Landeswappen.

„Mit dem Kärntner Landeswappen sagen wir Danke“

Überreicht wurde die Auszeichnung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig. Damit würdigt das Land Kärnten die langjährigen Verdienste der Bank um die regionale Wirtschaft und Gesellschaft. „Seit 175 Jahren steht die Volksbank Kärnten für Vertrauen, Verlässlichkeit und gelebte Partnerschaft. Als fest in der Region verwurzelter Finanzpartner stärkt sie heimische Betriebe, sichert Wertschöpfung und trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität unseres Landes bei. Mit dem Kärntner Landeswappen sagen wir Danke für dieses generationenübergreifende Engagement“, erklärte Schaunig bei der Verleihung.

Mehr als 25.000 Genossenschaftsmitglieder

Entgegengenommen wurde das Landeswappen von Vorstandsvorsitzendem Wolfgang Mandl, Vorstand Alfred Holzer und Aufsichtsratsvorsitzendem Wilfried Aichinger. Die Volksbank Kärnten wurde 1851 in Klagenfurt gegründet und gilt als älteste Genossenschaftsbank Österreichs. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 200 Mitarbeiter, betreibt 16 Filialen und zählt mehr als 25.000 Genossenschaftsmitglieder.