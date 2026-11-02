Benefizkonzert: Militärmusik Kärnten spielt für Wolfsberg

Zugunsten karitativer Zwecke in der Region lädt das Kulturreferat der Stadtgemeinde Wolfsberg am 27. November 2026, um 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert mit der Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Dietmar Pranter im Haus der Musik in St. Stefan ein. Die Militärmusik Kärnten bringt ein abwechslungsreiches Programm und musikalische Vielfalt für die Konzertbesucher mit. Unter anderem beinhaltet das Konzertprogramm klassische Militärmärsche, Ouvertüren, symphonische Blasmusik sowie Werke von Johann Strauß und Glenn Miller.

Weitere Höhepunkte

Als Showact sorgt die Kärntner A-cappella-Band „Die Neffen von Tante Eleonor“ in beiden Konzertteilen für zusätzliche musikalische Höhepunkte. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Karten kosten 20 Euro und sind bei der Stadtkasse Wolfsberg unter 04352/537251 erhältlich.