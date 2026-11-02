Immer mehr ältere Frauen in Kärnten arbeitslos: Das steckt dahinter

Auf Kärntens Arbeitsmarkt zeigt sich im Oktober 2026 eine auffällige Entwicklung: Die Zahl der arbeitslosen Frauen zwischen 60 und 65 Jahren ist innerhalb eines Jahres um fast 43 Prozent gestiegen. Dafür gibt es einen Grund.

In Kärnten gab es bei Frauen zwischen 60 und 65 einen besonders hohen Anstieg bei der Arbeitslosigkeit.

In Kärnten gab es bei Frauen zwischen 60 und 65 einen besonders hohen Anstieg bei der Arbeitslosigkeit.

Immer mehr ältere Frauen in Kärnten sind arbeitslos. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den 60- bis 65-Jährigen: In dieser Altersgruppe ist die Zahl der arbeitslosen Frauen innerhalb eines Jahres um satte 42,8 Prozent gestiegen. Das zeigen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen des AMS Kärnten für Oktober 2026. Dahinter steckt vor allem die schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen.

Pensionsalter steigt: Immer mehr ältere Frauen arbeitslos

Während Frauen früher grundsätzlich bereits mit 60 Jahren in Alterspension gehen konnten, wird ihr gesetzliches Pensionsantrittsalter seit 2024 schrittweise angehoben. Damit bleiben sie länger im erwerbsfähigen Alter. Das macht sich auch in der Arbeitslosenstatistik bemerkbar. „Markant ist der Zuwachs bei Frauen im Alter von 60 bis 65 Jahre mit einem Plus von 42,8 Prozent (+182 Personen). Zurückzuführen ist das auf die Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen“, erklärt AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig. Insgesamt waren im Oktober 6.321 Menschen über 50 Jahre arbeitslos gemeldet. Das sind um 155 Personen beziehungsweise 2,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

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Mehr als 16.600 Kärntner ohne Job

Ein Blick auf die gesamten Arbeitsmarktzahlen zeigt hingegen ein gemischtes Bild. Im Oktober waren in Kärnten 16.637 Menschen arbeitslos gemeldet, um 94 Personen beziehungsweise 0,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Rechnet man jene 3.156 Personen dazu, die sich derzeit in einer Schulung befinden, ergibt sich eine Gesamtzahl von 19.793. Das sind um 220 Personen weniger als im Oktober 2025. Die Arbeitslosenquote liegt laut vorläufiger Berechnung bei 7 Prozent. Gleichzeitig gibt es aber auch positive Entwicklungen: Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist um rund 1.000 auf insgesamt 222.000 gestiegen. Besonders auffällig ist zudem die Entwicklung bei den offenen Stellen.

Kärnten verzeichnet stärksten Stellenzuwachs Österreichs

Während österreichweit die Zahl der offenen Stellen um 3,4 Prozent zurückgegangen ist, zeigt sich in Kärnten ein anderes Bild. Hier waren Ende Oktober 5.656 sofort verfügbare Arbeitsplätze gemeldet. Das entspricht einem Plus von 15,1 Prozent beziehungsweise 743 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Damit verzeichnet Kärnten laut AMS den stärksten Zuwachs aller Bundesländer. Besonders gefragt sind Arbeitskräfte im Baugewerbe, wo 196 zusätzliche Stellen gemeldet wurden, sowie im Metall- und Elektrobereich mit einem Plus von 195 Stellen. Auch bei den Hilfsberufen gibt es mit 115 zusätzlichen Angeboten eine deutliche Steigerung.

In Wolfsberg steigt die Arbeitslosigkeit besonders stark

Wie unterschiedlich sich der Arbeitsmarkt innerhalb Kärntens entwickelt, zeigt ein Blick auf die Bezirke. Besonders deutlich ist die Arbeitslosigkeit in Wolfsberg gestiegen. Dort waren im Oktober 908 Menschen ohne Job, um 8,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch in Feldkirchen (+3,9 Prozent), Klagenfurt (+2,9 Prozent) und Villach (+2,1 Prozent) gab es Zuwächse. Anders sieht es in Hermagor aus: Dort ging die Arbeitslosigkeit um 6,3 Prozent zurück. Auch St. Veit an der Glan (-6,1 Prozent), Spittal an der Drau (-5,8 Prozent) und Völkermarkt (-2,1 Prozent) verzeichneten Rückgänge. Besonders viele neue Stellen wurden hingegen im Bezirk St. Veit an der Glan gemeldet. Dort stieg die Zahl der offenen Arbeitsplätze im Jahresvergleich um 91,9 Prozent auf 524.

Auch Jugendliche und Langzeitarbeitslose betroffen

Nicht nur ältere Menschen haben es auf dem Kärntner Arbeitsmarkt derzeit schwerer. Auch bei den unter 25-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Insgesamt waren im Oktober 1.698 junge Menschen arbeitslos gemeldet, um 70 beziehungsweise 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Jugendlichen unter 20 Jahren betrug der Zuwachs laut AMS 22 Personen. Besonders auffällig ist außerdem die Entwicklung bei Langzeitarbeitslosen, also Menschen, die bereits seit mehr als einem Jahr arbeitslos sind. Ihre Zahl stieg um 10,6 Prozent auf 2.684 Personen. Damit zeigt sich trotz steigender Beschäftigung und deutlich mehr offener Stellen, dass sich die Situation nicht für alle Arbeitssuchenden gleichermaßen verbessert.

Fellner sieht positive Signale für Kärntner Wirtschaft

Landeshauptmann und Arbeitsmarktreferent Daniel Fellner (SPÖ) sieht in den aktuellen Arbeitsmarktzahlen Grund für Optimismus. Besonders das Beschäftigungsplus von 0,5 Prozent und der österreichweit stärkste Anstieg bei den offenen Stellen um 15,1 Prozent seien erfreulich. „Das gibt wirklich Anlass, positiv nach vorne zu blicken“, betont Fellner. Gleichzeitig verweist er auf die steigende Arbeitslosigkeit bei Frauen über 55 Jahren. Für diese Gruppe müssten neue Perspektiven geschaffen werden. Weitere Impulse für den Arbeitsmarkt erwartet sich der Landeshauptmann durch große Investitionen, darunter 1,1 Milliarden Euro bei Infineon in Villach, 22,8 Millionen Euro für ein neues COMET-Forschungszentrum im Lakeside Park sowie den geplanten Technologiepark Lavanttal.

©LPD Kärnten/Jannach Landeshauptmann Daniel Fellner sieht die aktuellen Arbeitsmarktdaten für Kärnten positiv.

Köfer fordert entschlossenen Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer zeigt sich angesichts der steigenden Jugendarbeitslosigkeit besorgt. Ende Oktober waren in Kärnten fast 1.700 junge Menschen unter 25 Jahren auf Jobsuche, ein Anstieg von mehr als vier Prozent. „Wir sprechen hier von 1.700 Schicksalen und Arbeitsaufträgen für die Landespolitik“, betont Köfer. Er fordert bessere Bildungs- und Aufstiegschancen, mehr Unterstützung für Jugendliche ohne Schul- oder Lehrabschluss sowie zusätzliche psychologische Hilfsangebote. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Aufwertung der Lehre: „Lehre ist kein Plan B und Lehrlinge sind keine jungen Menschen zweiter Klasse.“ Köfer spricht sich daher für eine breit angelegte Lehrlingsoffensive in Kärnten aus.

©LPD Kärnten/Wajand Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit besorgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert