Landeshauptmann Fellner zitiert Strombosse zu sich

Die exorbitante Erhöhung der Stromnetz-Gebühren in Kärnten um 50 Euro pro Jahr und Haushalt ruft jetzt Landeshauptmann Daniel Fellner auf den Plan. Er zitiert die Chefs von Kelag und Kärnten Netz zu sich und fordert Aufklärung.

Für Kärnten wurde eine Netztarif-Erhöhung um fast 10 Prozent angekündigt. Das sorgt nun auch in der Politik für Ärger.

Für Kärnten wurde eine Netztarif-Erhöhung um fast 10 Prozent angekündigt. Das sorgt nun auch in der Politik für Ärger.

„Die angekündigte Erhöhung der Netztarife um fast 10 Prozent ab Jänner 2027 ist völlig unverständlich und schlichtweg nicht nachzuvollziehen“, protestiert Landeshauptmann Daniel Fellner. Kärnten habe seit Jahren die höchsten Netzgebühren Österreichs. „Bislang sind diese mit dem weit verzweigten Leitungsnetz in abgelegenste Gebiete erklärt worden, die nunmehrige Argumentation für den Preisanstieg ist aber nicht mehr nachzuvollziehen“, so Fellner.

Fellner fordert weiter einheitlichen Netztarif

Bei den anstehenden Gesprächen mit den Kelag-Managern erwartet sich Landeshauptmann Fellner nun auch Vorschläge zur Reduzierung der geplanten Erhöhung. Verärgert ist Fellner übrigens auch über Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner. Diese hat sich ja über „die gute Nachricht“ einer österreichweiten Entlastung gefreut. LH Fellner: „Die fast zehnprozentige Erhöhung in Kärnten völlig zu ignorieren, und so zu tun, als würde es diese Preiskluft nicht geben, zeigt, wie wichtig ein österreichweit einheitlicher Netztarif ist.“

Team Kärnten fordert unabhängige Prüfung der Erhöhung

Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer übt scharfe Kritik an der geplanten Erhöhung der Stromnetzkosten um fast zehn Prozent. Er fordert, dass Experten der Landesregierung unter Einbindung des Verfassungsdienstes die angekündigte Preissteigerung prüfen. Dafür müssten sowohl der Kärntner Netzbetreiber als auch die Regulierungsbehörde E-Control sämtliche relevanten Zahlen und Berechnungen offenlegen. „Es ist keinem Kärntner Stromkunden zu erklären, dass die teuersten Netzkosten Österreichs abermals um zehn Prozent erhöht werden sollen“, kritisiert Köfer. Die zusätzlichen Kosten würden nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen belasten. Sein Ziel sei es, die Erhöhung zu verhindern. Langfristig fordert auch Köfer einen österreichweit einheitlichen Netztarif.

FPÖ begrüßt Fellners Initiative

FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer begrüßt das angekündigte Gespräch zwischen Landeshauptmann Daniel Fellner und den Verantwortlichen von Kelag und Kärnten Netz (KNG). „Dass die Strom-Netzkosten in Kärnten schon wieder erhöht werden, darf Kärnten nicht einfach so hinnehmen“, betont Angerer. Gleichzeitig fordert er Fellner auf, die Interessen der Kärntner Bevölkerung auch gegenüber der Bundesregierung konsequent zu vertreten. Die FPÖ setze sich bereits seit 2019 für eine Senkung beziehungsweise österreichweite Vereinheitlichung der Netzgebühren ein. Zudem erneuert Angerer seine Forderung, die Planungen für die 380-kV-Stromleitung durch Kärnten so lange zu stoppen, bis es bundesweit einheitliche Netzkosten gibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 14:12 Uhr aktualisiert