Jetzt dürfen in Kärnten auch Fischotter-Mütter wieder getötet werden

Seit 1. November dürfen in Kärnten wieder Fischotter-Mütter und trächtige Weibchen getötet werden. Tierschützer üben scharfe Kritik an der Regelung und warnen davor, dass dadurch auch Jungtiere sterben könnten.

In Kärnten dürfen seit Samstag, dem 1. November, wieder Fischotter-Mütter und trächtige Weibchen getötet werden. Bis Ende Oktober waren diese Tiere noch von der Jagd ausgenommen, während andere Fischotter das ganze Jahr über bejagt werden dürfen. Laut der geltenden Verordnung dürfen jährlich bis zu 55 Fischotter getötet werden. Der Wiener Tierschutzverein, der unter dem Namen Tierschutz Austria auftritt, kritisiert diese Regelung scharf. Die Organisation befürchtet, dass dadurch deutlich mehr Tiere sterben könnten, als die erlaubte Höchstzahl vorsieht.

„Hilflose Jungtiere könnten qualvoll verhungern“

Besonders problematisch sei laut den Tierschützern die Tötung von Muttertieren. Bleiben Jungtiere ohne ihre Mutter zurück, könnten sie verhungern. Auch angeschossene Fischotter, die ins Wasser flüchten und dort verenden, würden die tatsächliche Zahl der Todesopfer erhöhen. „Wer Fischotter-Mütter tötet, nimmt billigend in Kauf, dass ihre hilflosen Jungtiere qualvoll verhungern. Kärnten macht den Fischotter zum Sündenbock für unsere geschädigten Gewässer, statt die menschengemachten Probleme anzugehen. Das Burgenland zeigt, dass es anders geht: mit geförderten Schutzzäunen und Beratung statt Tötungen“, kritisiert Michaela Lehner, Leiterin der Rechtsabteilung von Tierschutz Austria.

Studie: Fischbestand erholte sich trotz Abschüssen nicht

Die Jagd auf Fischotter wird unter anderem mit dem Schutz der Fischbestände begründet. Ob das Töten der Tiere tatsächlich den gewünschten Erfolg bringt, stellt Tierschutz Austria allerdings infrage. Die Organisation verweist auf eine vom Land Kärnten beauftragte Studie aus dem Jahr 2019. Dabei wurden sechs Fischotter aus einem untersuchten Flussabschnitt entfernt. Eine Erholung der Bachforellenbestände konnte anschließend jedoch nicht festgestellt werden.

Umstrittene Fallen bleiben vorerst erlaubt

Kritik gibt es auch an den Fangmethoden. Besonders umstritten sind sogenannte Conibear-Fallen, die unter Wasser aufgestellt werden und die Tiere beim Auslösen töten sollen. Laut Tierschutz Austria besteht allerdings die Gefahr, dass Fischotter dadurch lediglich schwer verletzt werden und anschließend ertrinken. Der Wiener Tierschutzverein hat deshalb bereits 2022 Beschwerde bei der Berner Artenschutzkonvention eingereicht. Im Dezember 2025 kritisierte das zuständige Ständige Komitee sowohl die Fangmethoden als auch die pauschalen Tötungsquoten.

Kommt ein Aus der Conibearfallen?

Kärnten wurde aufgefordert, die entsprechende Verordnung zu ändern oder zurückzunehmen. Auf Anfrage von 5 Minuten in der für die Verordnung zuständigen Abteilung des Jagdreferenten LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) wurde bestätigt, dass diese Fallen noch immer aufgestellt werden: „Zumindest bis Dezember noch. Für das nächste Jahr ist eine Änderung im Jagdgesetz vorgesehen, geplant ist dann, die Conibearfalle nicht mehr einzusetzen.“