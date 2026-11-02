Erkältungen und Co: Über 10.000 Kärntner im Krankenstand

Gute Nachrichten in der Erkältungssaison! In Kärnten ist die Zahl der Krankenstände im Vergleich zur Vorwoche um rund 17 Prozent gesunken. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Gesundheitskasse.

Die Erkältungssaison ist in Kärnten bereits spürbar, doch zumindest bei den Krankenständen gibt es derzeit eine leichte Entspannung. Wie aus den aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hervorgeht, waren in der Kalenderwoche 44 insgesamt 10.535 Kärntnerinnen und Kärntner krankgemeldet. Eine Woche zuvor waren es noch 12.714 gewesen. Damit ist die Zahl der Krankenstände innerhalb einer Woche um 2.179 Fälle beziehungsweise rund 17 Prozent zurückgegangen.

Weniger grippale Infekte, aber mehr echte Grippe

Besonders deutlich zeigt sich der Rückgang bei den grippalen Infekten. Während in der Kalenderwoche 43 noch 2.854 Fälle registriert wurden, waren es in der darauffolgenden Woche nur noch 1.964. Das entspricht einem Rückgang von rund 31 Prozent. Auch bei der echten Grippe, der sogenannten Influenza, gingen die Zahlen leicht zurück: von 13 auf zwölf Fälle.

Deutlich weniger Krankenstände als im Vorjahr

Auch im Jahresvergleich sind die Krankenstandszahlen in Kärnten zurückgegangen. In der Kalenderwoche 44 des Vorjahres waren 12.455 Menschen krankgemeldet, heuer sind es um 1.920 weniger. Bei den grippalen Infekten zeigt sich eine ähnliche Entwicklung: Im Vorjahr waren es noch 2.924 Fälle, heuer sind es 1.964. Auch die gemeldeten Corona-Fälle sind stark zurückgegangen. Während in der Kalenderwoche 44 des Vorjahres noch 131 COVID-19-Fälle registriert wurden, waren es heuer nur fünf. Allerdings weist die ÖGK darauf hin, dass COVID-19 seit Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und deutlich weniger getestet wird. Die gemeldeten Zahlen geben daher nur einen eingeschränkten Einblick in das tatsächliche Infektionsgeschehen.

ÖGK-Chefarzt empfiehlt Grippeimpfung

Trotz der sinkenden Krankenstandszahlen rät ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter dazu, sich rechtzeitig auf die bevorstehende Grippesaison vorzubereiten. „Die Influenza-Impfung ist ein wichtiger Beitrag, um das Risiko einer Grippeerkrankung zu reduzieren. Die kostenlose Impfung steht mit altersgerechten Impfstoffen für alle Altersgruppen zur Verfügung: für Kinder, Erwachsene bis 59 Jahre und Menschen ab 60 Jahren. Ich empfehle, dieses Angebot zu nutzen und aktiv zum Schutz der eigenen Gesundheit beizutragen.“ Die Zahlen der ÖGK umfassen übrigens nur bei ihr versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Bezieher von Arbeitslosengeld. Versicherte anderer Sozialversicherungsträger sind nicht enthalten.