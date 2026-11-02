Kärntens Pflege: KABEG und Uni Klagenfurt bilden neue Führungskräfte aus

Nach dem Premierenjahrgang schicken die Universität Klagenfurt und die KABEG die nächste Generation von Pflegeführungskräften ins Rennen.

Nach dem Premierenjahrgang schicken die Universität Klagenfurt und die KABEG die nächste Generation von Pflegeführungskräften ins Rennen.

Insgesamt 19 Studierende aus verschiedenen Kärntner Gesundheitseinrichtungen – von Spitälern über Pflegeheime bis hin zur mobilen Pflege – nehmen an der zweisemestrigen, berufsbegleitenden Weiterbildung (30 ECTS-Punkte) teil. Entwickelt wurde das Programm gemeinsam vom Weiterbildungszentrum der Uni Klagenfurt (AAU+) und dem KABEG Bildungscampus.

Trägerübergreifender Austausch im Fokus

Im Lehrplan stehen neben Personalführung, Recht, Betriebswirtschaft sowie Qualitäts- und Risikomanagement auch brandaktuelle Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die demografische Entwicklung. Für Guido Offermanns, wissenschaftlicher Leiter seitens der Universität, ist vor allem die Durchmischung der Teilnehmer entscheidend: Sie ermögliche es, Herausforderungen gemeinsam über Sektorengrenzen hinweg im Sinne der Patienten und Klienten anzugehen. Bernhard Rauter vom KABEG Bildungscampus hebt hervor, dass die Verbindung aus wissenschaftlicher Qualifikation und direktem Praxisbezug die Führungskompetenzen im Kärntner Gesundheitswesen nachhaltig stärkt.

Langfristige Perspektive

Die Weiterbildung bietet zudem eine langfristige Perspektive: Die erworbenen 30 ECTS-Punkte können nach individueller Prüfung auf den 120 ECTS umfassenden Universitätslehrgang „Management in Gesundheitsorganisationen“ angerechnet werden, der zum Abschluss „Master of Business Administration“ (MBA) führt. Aufgrund des Erfolgs planen die Universität Klagenfurt und die KABEG bereits weitere gemeinsame Bildungsangebote.