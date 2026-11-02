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/ © Gerald Marcolin
Das Bild auf 5min.at zeigt Studenten an der Uni Klagenfurt.
Nach dem Premierenjahrgang schicken die Universität Klagenfurt und die KABEG die nächste Generation von Pflegeführungskräften ins Rennen.
Kärnten
02/11/2026
Lehrgang geht weiter

Kärntens Pflege: KABEG und Uni Klagenfurt bilden neue Führungskräfte aus

Anfang Oktober 2026 fiel der Startschuss für den zweiten Durchgang des Universitätslehrgangs „Basales und mittleres Pflegemanagement“.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Insgesamt 19 Studierende aus verschiedenen Kärntner Gesundheitseinrichtungen – von Spitälern über Pflegeheime bis hin zur mobilen Pflege – nehmen an der zweisemestrigen, berufsbegleitenden Weiterbildung (30 ECTS-Punkte) teil. Entwickelt wurde das Programm gemeinsam vom Weiterbildungszentrum der Uni Klagenfurt (AAU+) und dem KABEG Bildungscampus.

Trägerübergreifender Austausch im Fokus

Im Lehrplan stehen neben Personalführung, Recht, Betriebswirtschaft sowie Qualitäts- und Risikomanagement auch brandaktuelle Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die demografische Entwicklung. Für Guido Offermanns, wissenschaftlicher Leiter seitens der Universität, ist vor allem die Durchmischung der Teilnehmer entscheidend: Sie ermögliche es, Herausforderungen gemeinsam über Sektorengrenzen hinweg im Sinne der Patienten und Klienten anzugehen. Bernhard Rauter vom KABEG Bildungscampus hebt hervor, dass die Verbindung aus wissenschaftlicher Qualifikation und direktem Praxisbezug die Führungskompetenzen im Kärntner Gesundheitswesen nachhaltig stärkt.

Langfristige Perspektive

Die Weiterbildung bietet zudem eine langfristige Perspektive: Die erworbenen 30 ECTS-Punkte können nach individueller Prüfung auf den 120 ECTS umfassenden Universitätslehrgang „Management in Gesundheitsorganisationen“ angerechnet werden, der zum Abschluss „Master of Business Administration“ (MBA) führt. Aufgrund des Erfolgs planen die Universität Klagenfurt und die KABEG bereits weitere gemeinsame Bildungsangebote.

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