Soldatenfriedhof Spittal: Bewegende Gedenkfeier an Allerheiligen

Am Allerheiligentag fand am Soldatenfriedhof in Spittal die traditionelle Gedenkfeier zu Ehren der Verstorbenen und der Opfer der Kriege statt.

Bürgermeister Gerhard Köfer eröffnete die Gedenkfeier mit einer Ansprache und betonte die Bedeutung des gemeinsamen Erinnerns: „Wir halten das Gedenken an diesem besonderen Tag hoch und geben ihm einen hohen Stellenwert. Damit bauen wir Brücken von der Vergangenheit in die Zukunft.“

Feierliche Kranzniederlegung

Weitere Gedenkworte sprach Oberst Udo Hofer, Bataillonskommandant des Jägerbataillons 26. Die geistlichen Ansprachen und Gebete gestalteten der katholische Stadtpfarrer Charles Mubiru und der evangelische Pfarrer Peter Stockmann. Im Anschluss legten Bürgermeister Köfer und Oberst Hofer feierlich einen Kranz nieder. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Stadtkapelle Spittal.