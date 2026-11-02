Molkereien-Sterben & Schnäppchen-Wahn: Kärntnermilch-Boss rüttelt Österreich auf!

Fröhliche Gesichter bei der heutigen Kärntnermilch-Gewinnübergabe: Neben strahlenden Gewinnern nutzte Molkerei-Chef Helmut Petschar die Feier für einen ehrlichen Appell gegen den Billigwahn und für den Erhalt unserer Bauern.

Was viele Menschen beim täglichen Einkauf kaum bemerken, machte der Molkerei-Chef mit konkreten Zahlen heute anlässlich der Preisübergabe von zwei erfolgreichen Gewinnspielen der Kärntnermilch deutlich: Die bäuerlichen Betriebe stehen unter enormem Druck.

Beim EU-Beitritt hatten wir in Österreich noch rund 83.000 Milchbauern – jetzt haben wir aktuell noch 21.000. Bei uns im Gebiet der Kärntnermilch waren es damals 2.500 Betriebe, heute sind es nur noch knapp 800.“

Ein alarmierender Rückgang, der zeigt, wie stark sich der Milchmarkt in Österreich verändert hat. Für Petschar steht fest: Die Bauern liefern weit mehr als erstklassige Milch. Sie sind es, die unsere Kulturlandschaft pflegen. Ohne ihre tägliche Arbeit an den steilen Hängen und auf den Almen würde Kärnten sein vertrautes, schönes Gesicht verlieren, mit spürbaren Folgen für die gesamte Region und den Tourismus.

Appell an Konsumenten: Wertschätzung statt Schnäppchen-Wahn

Als größte Herausforderung sieht der Kärntnermilch-Chef die allgegenwärtige Preisschlacht im Lebensmittelhandel: „Wir leben leider in einer Zeit, wo es ‚Geiz ist geil‘, ‚1 + 1‘ und minus 50 Prozent heißt. Der Konsument wird jeden Tag mit Lockangeboten überflutet und ist mehr oder weniger zum Schnäppchenjäger erzogen worden.“ Petschar warb deshalb leidenschaftlich für mehr Bewusstsein beim Einkauf: Wer zu regionalen Spezialitäten greift, schützt direkt Arbeitsplätze in der Heimat. Allein am Standort Spittal veredeln rund 200 Mitarbeiter tagtäglich die frische Milch zu über 400 verschiedenen Qualitätsprodukten. Jeder Einkauf ist damit auch eine Entscheidung für die Menschen vor Ort.

Letzter eigenständiger Leuchtturm in Kärnten

Auch die Molkerei-Branche selbst ist von einer massiven Fusionswelle erfasst worden. Vor dem EU-Beitritt gab es allein in Kärnten noch fünf selbstständige Molkereien, von Wolfsberg über Völkermarkt bis St. Veit. Übrig geblieben ist nur eine einzige: die Kärntnermilch in Spittal! Österreichweit schließen sich Großbetriebe zusammen; Konzerne wie Berglandmilch und NÖM prägen den Markt. „Unter den Molkereien, die über 100 Millionen Liter Milch verarbeiten, sind wir mittlerweile die kleinste“, erklärte Petschar. Doch klein bedeutet hier vor allem unabhängig und konsequent: Mit 100 Prozent Bio-Wiesenmilch erfüllt der Betrieb den strengsten Standard Europas inklusive echter Weidehaltung, bestem Tierwohl und reduzierten Kraftfuttermengen.

©5min.at Ehrung der Bauernfamilien, die beim „Bio-Wiesenmilch-Marathon“ ihre Kühe ins Rennen geschickt hatten.

Riesenfreude bei zahlreichen Gewinnern!

Dass trotz der ernsten Gedanken die Freude an diesem Tag überwog, bewies die Ehrung der Bauernfamilien, die beim „Bio-Wiesenmilch-Marathon“ ihre Kühe ins Rennen geschickt hatten. Mit viel Herzlichkeit und Applaus wurden schließlich die Betriebe mit Urkunden geehrt. Große Freude herrschte auch bei den zahlreichen Gewinnerinnen und Gewinnern der beiden Gewinnspielaktionen: Über tolle Hauptpreise durften sich Karin P. (Rettl-Gutschein im Wert von 500 €) und Lucca M. (Urlaub im Family- & Sporthotel Kärntnerhof in Bad Kleinkirchheim) beim Kuhmarathon freuen, während beim Drautaler-Gewinnspiel Kevin S. den Hauptpreis aus Bauernhof-Wochenende am Ferienhof Obergasser samt Winter-Kärnten Card abräumte, Wolfgang K. ein Bauernhof-Wochenende am Gladerhof der Familie Brandstätter gewann und Petra A., Mathilde S. sowie Silvia K. jeweils mit einem 500-Euro-Gutschein von Rettl belohnt wurden. Zudem gingen begehrte Winter Kärnten Cards an Erfied L., Isabella H., Edda G., Saman Z. und Ranate M., während sich Sabine R., Christin G. und Magarete S. über Bio-Wiesenmilch-Genussboxen freuen konnten. Den sportlichen Abschluss machten die Tageskarten für die Gerlitzen, die an Sarah J., Olga O., Christina M., Liviu P., Paul D., Josefine L., Margit R., Susanne W., Silvia P. und Werner L. überreicht wurden.

©5min.at

So endete der Festtag mit einem Lächeln, zufriedenen Gewinnern und einer klaren Botschaft für den nächsten Supermarktbesuch: Echte Qualität aus Kärnten schmeckt nicht nur besser – sie hält das ganze Land lebendig!