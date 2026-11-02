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/ ©Feuerwehr St. MIchael ob Bleiburg
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Feuerwehr St. MIchael ob Bleiburg.
In der Halloween-Nacht wurde eine Mülltonne in St. MIchael ob Bleiburg in Brand gesetzt.
St. Michael ob Bleiburg
02/11/2026
Feuerwehreinsatz

Mülltonne mitten auf Straße in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des 1. November 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg zu einem Einsatz auf die Gemeindestraße zwischen Lettenstätten und Moos gerufen. Eine Mülltonne stand in Brand.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Als die Florianis am Einsatzort eintrafen, bot sich ihnen ein klares Bild: Mitten auf der Fahrbahn stand eine Altpapiertonne in Vollbrand. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch mittels Handfeuerlöscher und der Schnellangriffsleitung des Rüstlöschfahrzeugs unter Kontrolle. Nach dem Ablöschen versteckter Glutnester wurde die Straße gereinigt. Der Einsatz dauerte circa eine Stunde.

Verdacht auf Brandstiftung – Zeugen gesucht

Die Papiertonne brannte vollständig nieder. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde auch der Asphalt der Gemeindestraße erheblich beschädigt, teilen die Florianis mit. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittler davon aus, dass der Behälter von mindestens einer Person vorsätzlich in Brand gesteckt worden ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird ersucht, Hinweise an die Polizeiinspektion Bleiburg unter der Telefonnummer 059133/2142 zu melden.

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