„Weil du nicht alles alleine tragen musst“: Land startet Kampagne für Frauenberatung

Passend zum morgigen „Equal Pay Day“ und den am 25.November beginnenden „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ startet das Land Kärnten heute eine Sichtbarkeitskampagne für die Kärntner Mädchen- und Frauenberatungsstellen.

Morgen ist „Equal Pay Day“ und am 25. November starten die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“: Passend dazu setzt das Land Kärnten ab heute ein klares Zeichen und rückt mit der neuen Sichtbarkeitskampagne „Weil du nicht alles alleine tragen musst“ die Mädchen- und Frauenberatungsstellen im gesamten Bundesland in den Fokus.

Angebote in allen Bezirk bekannt machen

Ziel der Initiative sei es, bestehende Angebote in allen Bezirken bekannt zu machen und Schwellenängste abzubauen. „Frauen und Mädchen sollen wissen: Mit meinen Fragen und Sorgen werde ich ernst genommen“, betonte Landes-Frauenreferentin Marika Lagger-Pöllinger beim heutigen Kampagnenstart. Durch die Basisförderung des Landes sei das Angebot überall kostenlos, vertraulich und wohnortnah gesichert.

Drastische Schwere bei Einkommen und Pensionen

Wie dringend Unterstützung gebraucht wwerde, belegen aktuelle Daten der Lohnsteuerstatistik: Frauen in Kärnten verdienen bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung im Schnitt 16,2 Prozent weniger als Männer – ein Jahresunterschied von satten 10.685 Euro brutto. Am größten klafft die Lücke im Bezirk Spittal an der Drau mit 24,7 Prozent. Am geringsten ist der Unterschied in Klagenfurt-Stadt mit 10,9 Prozent. Noch stärker wirkt sich dies im Alter aus: Mit einem Gender Pension Gap von 38,8 Prozent erhalten Frauen durchschnittlich 1.552 Euro Bruttopension, Männer hingegen 2.537 Euro. Verstärkt wird dieser Unterschied durch die Teilzeitquote von 47 Prozent bei Frauen, bedingt durch unbezahlte Sorge- und Familienarbeit.

Frauen von Gewalt betroffen

Auch im Bereich Gewaltprävention bleibt die Lage ernst. Jede dritte Frau in Österreich war bereits von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Laut dem Kärntner Gewaltschutzzentrum befanden sich im Vorjahr 1.345 Personen in Betreuung. In 772 Fällen ging die Gewalt von Partnerschaften aus – 90,1 Prozent der Betroffenen waren Frauen. Zudem wurden 851 polizeiliche Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt. Dass die Einrichtungen intensiv genutzt werden, zeigt die Praxis: Jährlich leisten Kärntens Frauenberatungsstellen rund 35.000 Beratungsstunden, monatlich werden durchschnittlich 1.628 Klientinnen betreut.

Schnelle Hilfe ohne Hürden

„Frauen müssen nicht erst warten, bis es eskaliert“, unterstreicht Angelika Rauberger von der Frauenberatung Belladonna. Schon bei einfachen Fragen oder Sorgen stehen die Beraterinnen zur Seite. Auch Frauenbeauftragte Martina Gabriel appelliert, die Angebote in Anspruch zu nehmen: Niemand müsse sich isoliert fühlen.

Falls du Hilfe suchst: Kärntner Beratungshotline: Rund um die Uhr, kostenlos und anonym unter 0660/224 24 01

Übersicht der Beratungsstellen: Infos für alle Kärntner Bezirke gibt es online auf der Website

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 17:42 Uhr aktualisiert