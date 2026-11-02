Erfolglose Anträge und eine überraschende „Koalition“

Die exorbitante Erhöhung der Stromnetz-Kosten (5 Minuten hat berichtet) veranlasst nun die FPÖ auf all ihre Initiativen zu verweisen, die die Partei seit 2019 gegen eine solche Entwicklung gesetzt habe.

Allerdings und das muss man auch sagen, erfolglos. 5 Minuten hat die Unterlagen.

Mehrere Dringlichkeitsanträge ohne Erfolg

Klubdirektor Herbert Zankl-Omann vom FPÖ-Landtagsklub zur aktuellen Diskussion: „Wir haben nachweislich seit Jänner 2019 im Landtag, also seit nunmehr fast 8 Jahren, für eine Senkung bzw. Vereinheitlichung der Stromnetzkosten gekämpft. Zum Thema Strom und insbesondere Netzkosten gab es auch von uns einberufene Sonder-Landtagssitzungen.“ Es begann am 31. Jänner 2019 mit einem Dringlichkeits-Antrag der FPÖ „Runter mit den Strompreisen in Kärnten“, gefolgt von einem weiteren Dringlichkeitsantrag der Blauen am 23.September 2021: „Kärntner Strompreisschock muss verhindert werden“. Am 15. September 2022 gab’s einen Beschluss im Kärntner Landtag. „Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, in Verhandlungen mit der Bundesregierung sicherzustellen, dass die E-Control als Regulator einen für Österreich einheitlichen Netztarif errechnet und verordnet.“ Also auch schon vier Jahre her und wieder ohne Erfolg.

©Privat/facebook Klubdirektor Herbert Zankl-Omann vom FPÖ-Landtagsklub betonte: „Wir haben nachweislich seit Jänner 2019 im Landtag, also seit nunmehr fast 8 Jahren, für eine Senkung bzw. Vereinheitlichung der Stromnetzkosten gekämpft.“

„Strom-Koalition“

2024 gab es weitere Dringlichkeitsanträge der Freiheitlichem im Landtag und einen weiteren Landtagsbeschluss für günstigeren Strom. Auch 2025 und 2026 ließen die Freiheitlichen nicht locker, am 9. Juli 2026 etwa den Beschluss im Kärntner Landtag „Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung für ein österreichweit einheitliches Stromnetzentgelt einzusetzen, das im Rahmen der beschlossenen Energienetz-Maßnahmen der Reformpartnerschaft umgesetzt werden soll.“ Wie man sieht, alles ziemlich leere Kilometer. Überraschend stellte sich Montag FPÖ-Chef Erwin Angerer hinter die Initiative von LH Daniel Fellner, die Bosse von Kelag und Kärnten Netz zu sich zu zitieren. Angerer: „Wir begrüßen diese längst überfällige Initiative von SPÖ-Fellner. Es ist unumgänglich, dass er diesen Weg nun auch konsequent verfolgt und die Interessen der Kärntner Bevölkerung – auch in Richtung Wien – nachhaltig vertritt“. Eine recht überraschende „Strom-Koalition“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 18:20 Uhr aktualisiert