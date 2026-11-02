Dichte Wolken am Dienstag: Wo sich die Sonne blicken lässt 

Im Großteil des Landes setzt sich das trübe Wetter fort: Eine dichte Wolkenschicht prägt das Himmelsbild. Trotz der vielen Wolken bleibt es aber über weite Strecken trocken.

Ganz ohne Nässe geht es mancherorts jedoch nicht ab. „Nur lokal kann es auch zwischendurch ein wenig nieseln, Schneeflocken fallen auf 1000 bis 1400 Meter herab“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Chancen auf Sonne eher im Westen des Landes

Im Tagesverlauf gibt es mancherorts Lichtblicke: Wolkenlücken lassen die Sonne zeitweise durchblitzen. Die besten und längsten Chancen auf sonnige Phasen bestehen in den westlichen sowie nordwestlichen Regionen des Landes. Die Temperaturen bleiben gedämpft und kommen nicht richtig in Schwung. Das Thermometer klettert tagsüber auf Werte zwischen vier und acht Grad, heißt es abschließend.