Flammen in Wolfsberger Wohnung: Frau (61) und Mann (36) im Krankenhaus

50 Einsatzkräfte kämpften in Wolfsberg gegen die Flammen – und für zwei Bewohner ging es mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung direkt ins Krankenhaus.

50 Einsatzkräfte kämpften in Wolfsberg gegen die Flammen – und für zwei Bewohner ging es mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung direkt ins Krankenhaus.

„Am 02. November 2026 gegen 19.30 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wolfsberg zu einem Brandgeschehen“, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung mit. „Der Brand, der auf den Küchenbereich beschränkt blieb, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden“. Die FF St. Johann im Lavantal berichtet: „Unsere Einsatzkräfte standen dabei auch unter schwerem Atemschutz im Einsatz“. Dennoch forderte der Zwischenfall Verletzte: Eine 61-jährige Frau sowie ein 36-jähriger Mann erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst umgehend zur weiteren Behandlung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Brandursache unklar

Die Hintergründe des Feuers und die finanziellen Folgen sind noch unklar: „Die Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest.“ Am Einsatzort kämpften die Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, St. Johann und St. Margarethen mit insgesamt neun Fahrzeugen und 50 Kräften erfolgreich gegen die Flammen an.