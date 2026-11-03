Kärntner Rad-Hoffnung: Kleinsasser kämpft bei Olympia um Medaillen

Rad-Ass Magdalena Kleinsasser (Radenthein) kämpft bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar gegen die Weltelite um Medaillen. Am 8. und 10. November geht es auf der Straße um alles.

Rad-Ausnahmetalent Magdalena Kleinsasser steht vor dem bisher größten Meilenstein ihrer Karriere. Sportreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Fellner verabschiedete die hochtalentierte Athletin aus Radenthein offiziell zu den Olympischen Jugendspielen in Dakar.

Olympia in Westafrika

Die Jugendspiele, die vom 31. Oktober bis zum 13. November 2026 stattfinden, schreiben Geschichte: Erstmals überhaupt wird ein olympisches Event auf afrikanischem Boden ausgetragen. Mitten unter den weltbesten Nachwuchstalenten kämpft die Schülerin des Schulsportleistungsmodells (SSLK) Spittal/Drau um Top-Ergebnisse. Am 8. und 10. November geht Kleinsasser bei den Straßen-Radrennen in der Corniche West an den Start. Im Programm stehen das Straßenrennen sowie das Einzelzeitfahren. Insgesamt treten 83 junge Radsportler (42 Frauen und 41 Männer) aus 57 Nationen an. „Kärnten ist stolz auf seine jungen Athletinnen und Athleten, deren Wettkampfarena auf Grund ihrer nationalen Leistungen die ganze Welt ist. Ganz Kärnten wird Magdalena die Daumen halten“, betonte Sportreferent Fellner.

© LPD Kärnten/Peter Just Sportreferent LH Daniel Fellner verabschiedete Radsportlerin Magdalena Kleinsasser zu den Olympischen Jugendspielen in den Senegal.

Vom Leistungszentrum in die Weltelite

Sie kürte sich bereits zur dreifachen Bahn-Staatsmeisterin, gewann die Radbundesliga und feierte internationale Spitzenplätze bei der Alpe-Adria-Tour, in Pordenone sowie beim Saisonabschluss in Slowenien. Nach Dakar hat Kleinsasser bereits die nächsten Meilensteine im Visier: Welt- und Europameisterschaften. Die Rennen der Kärntner Nachwuchshoffnung können Fans im weltweiten Live-Stream auf www.olympics.com mitverfolgen.