Kinderbetreuung: Team Kärnten fordert mehr Bundesgeld für Gemeinden

Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer zeigt sich offen für eine Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes, fordert aber mehr Geld vom Bund. Eine weitere Kostenüberwälzung auf die Gemeinden sei ausgeschlossen.

Das Team Kärnten signalisiert Offenheit für eine Reform des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes, knüpft daran jedoch klare Bedingungen. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer schließt eine zusätzliche Kostenbelastung der Gemeinden aus und sieht primär die Bundesregierung in der Pflicht.

Bund soll für geplante Mindeststandards zahlen

Eine Überwälzung weiterer Ausgaben auf die Gemeinden bezeichnete Köfer als „red flag“. Hintergrund der Forderung sind die Pläne des Bundes, künftig einheitliche pädagogische Standards sowie eine bundesweite Qualitätsoffensive in den elementaren Bildungseinrichtungen umzusetzen. Da jede Qualitätssteigerung und das dafür nötige Personal einen hohen finanziellen Mehraufwand bedeuten, müsse die Bundesregierung auch die entsprechende Finanzierung für Länder und Gemeinden sicherstellen, heißt es in einer aktuellen Presseaussendung.

Besseres Betreuungsverhältnis

Der Kindergarten müsse als grundlegender Bildungsort anerkannt werden, in dem frühkindliche Förderung und Wissensvermittlung im Fokus stehen. Um der hohen Aufnahme- und Lernfähigkeit von Kindern in jungen Jahren gerecht zu werden, brauche es bessere Betreuungsverhältnisse. Gleichzeitig kritisierte er die Situation in Kärnten: Trotz Fortschritten bei der Bezahlung des Personals sei das Bundesland laut den aktuellen Daten der VIF-Statistik noch weit davon entfernt, das kinder- und familienfreundlichste Land zu sein. Eine Verkleinerung der Gruppengrößen sei zwar ein wesentlicher Hebel, setze jedoch voraus, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht.