Kärntner Konditormeister unter den 15 besten Chocolatiers der Welt

Der Kärntner Konditormeister Johannes Warmuth hat Österreich und Deutschland beim großen Weltfinale der renommierten World Chocolate Masters 2026 in Antwerpen vertreten. Als einer von weltweit lediglich 15 Auserwählten stellte sich der Spitzen-Chocolatier, Unternehmer und Wiener Berufsschullehrer Ende Oktober der internationalen Crème de la Crème.

Ein Kindheitstraum wird nach 20 Jahren wahr

Warmuths Weg an die Weltspitze liest sich wie ein modernes Märchen: Aufgewachsen auf einem Kärntner Bergbauernhof und inspiriert vom Hotelbetrieb seiner Großeltern, entdeckte er schon früh seine Liebe zur Patisserie. Seine Ausbildung und Stationen führten ihn durch Spitzenhäuser wie das Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz, das Hotel Hochschober, die Konditorei Semmelrock sowie das renommierte Chewton Glen in England. Nach rund zwei Jahrzehnten harter Arbeit erfüllte sich sein Lebenstraum: Mit dem Sieg als Chocolate Master Central Europe 2024 löste er das Finalticket für Antwerpen. Unter dem diesjährigen Motto „Play & Taste“ kreierte Warmuth am 26. und 27. Oktober kunstvolle Pralinen, moderne Desserts und spektakuläre Schokoladenskulpturen auf allerhöchstem Niveau.

Weltstars in der Fachjury

Geleitet wurde die Jury von Internet- und Schoko-Superstar Amaury Guichon (Head of Jury). Flankiert wurde er von Legenden wie Jordi Roca (El Celler de Can Roca, Head of Sensory Evaluation), der australischen Koryphäe Kirsten Tibballs (Head of Technical Evaluation) sowie Markus Bohr, Chef-Pâtissier des Londoner Luxuskaufhauses Harrods.

Wissenstransfer an die Jugend

Trotz des Erfolgs bleibt der Kärntner bodenständig: Neben seiner innovativen Patisserie-Marke Vienna Pastry Arts arbeitet Warmuth in Wien als Berufsschullehrer und bildet den heimischen Konditornachwuchs aus.