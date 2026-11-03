Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage:Canva Pro/ Callebaut – World Chocolate Masters
Bild auf 5min.at zeigt Johannes Warmuth
ohannes Warmuth vertrat Österreich beim Weltfinale der World Chocolate Masters 2026 in Antwerpen.
Kärnten
03/11/2026
Gratulation
#goodnews

Kärntner Konditormeister unter den 15 besten Chocolatiers der Welt

Vom Kärntner Bergbauernhof in den Schoko-Olymp: Konditormeister Johannes Warmuth vertrat Österreich beim Weltfinale der World Chocolate Masters 2026 in Antwerpen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(264 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Kärntner Konditormeister Johannes Warmuth hat Österreich und Deutschland beim großen Weltfinale der renommierten World Chocolate Masters 2026 in Antwerpen vertreten. Als einer von weltweit lediglich 15 Auserwählten stellte sich der Spitzen-Chocolatier, Unternehmer und Wiener Berufsschullehrer Ende Oktober der internationalen Crème de la Crème.

Ein Kindheitstraum wird nach 20 Jahren wahr

Warmuths Weg an die Weltspitze liest sich wie ein modernes Märchen: Aufgewachsen auf einem Kärntner Bergbauernhof und inspiriert vom Hotelbetrieb seiner Großeltern, entdeckte er schon früh seine Liebe zur Patisserie. Seine Ausbildung und Stationen führten ihn durch Spitzenhäuser wie das Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz, das Hotel Hochschober, die Konditorei Semmelrock sowie das renommierte Chewton Glen in England. Nach rund zwei Jahrzehnten harter Arbeit erfüllte sich sein Lebenstraum: Mit dem Sieg als Chocolate Master Central Europe 2024 löste er das Finalticket für Antwerpen. Unter dem diesjährigen Motto „Play & Taste“ kreierte Warmuth am 26. und 27. Oktober kunstvolle Pralinen, moderne Desserts und spektakuläre Schokoladenskulpturen auf allerhöchstem Niveau.

Weltstars in der Fachjury

Geleitet wurde die Jury von Internet- und Schoko-Superstar Amaury Guichon (Head of Jury). Flankiert wurde er von Legenden wie Jordi Roca (El Celler de Can Roca, Head of Sensory Evaluation), der australischen Koryphäe Kirsten Tibballs (Head of Technical Evaluation) sowie Markus Bohr, Chef-Pâtissier des Londoner Luxuskaufhauses Harrods.

Wissenstransfer an die Jugend

Trotz des Erfolgs bleibt der Kärntner bodenständig: Neben seiner innovativen Patisserie-Marke Vienna Pastry Arts arbeitet Warmuth in Wien als Berufsschullehrer und bildet den heimischen Konditornachwuchs aus.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at