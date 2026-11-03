Großes Geheimnis: Wer wird das neue Kärntner Landesprinzenpaar?

Närrischer Countdown in Kärnten: Am 11.11. um 11.11 Uhr wird Millstatt am See im Spiegelsaal zur Faschings-Landeshauptstadt 2027 gekürt. Wer das neue Landesprinzenpaar wird, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis.

Kärntens Narren zählen bereits die Tage: Am Mittwoch, dem 11. November 2026, wird um exakt 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung eingeläutet. Es ist ein Auftakt voller Premieren und Neuerungen. Zudem steht das diesjährige Wecken ganz im Zeichen eines großen Abschieds: Für Faschings-Landespräsident Bruno Arendt, der dieses Traditions-Event 2017 mitbegründet hat, ist es das letzte offizielle Faschingswecken vor seinem Rückzug am Aschermittwoch 2027.

Einige Details sind schon bekannt

Wer allerdings hinter dem neuen Prinzenpaar steckt, ist das wohl bestgehütete Geheimnis des Landes: Bis zum Startschuss am 11. November um exakt 11.11 Uhr herrscht strenge Geheimhaltung. Bekannt sind bislang nur wenige spannende Details: Der Prinz treibt in seiner spärlichen Freizeit gerne Sport und gilt durch seinen Beruf als außerordentlich geselliger Charakter, der für die Bühne wie geschaffen ist. Die Prinzessin ist dreifache Mutter, bekennender Vollblut-Faschingsmensch und sieht in ihrer Regentschaft das absolute Highlight ihres Lebens. Wer das Millstätter Geheimnis lüftet und wer die bunte Narrenkrone aufgesetzt bekommt, erfahrt ihr am 11. November um 11.11 Uhr.

Millstatt am See wird Faschingshauptstadt

Eines steht bereits fest: Nach Villach, Oberdrauburg, Frauenstein, Spittal/Drau, Feldkirchen, Bad St. Leonhard und Feistritz/Drau wird heuer Millstatt am See zur neuen Kärntner Faschings-Landeshauptstadt 2027 ausgerufen. Passend zum 33-jährigen Vereinsjubiläum übernimmt das Millstätter Narren Parlament (MiNaPa) mit Obmann Michael Dabernig und Bürgermeister Alexander Thoma das Zepter. Die noch amtierenden Landesregenten aus Feistritz/Drau übergeben die Landes-Insignien und den Landesschlüssel.