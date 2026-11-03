Seit 1948 im Gailtal: Schuschnig zu Gast bei Fleischermeister Smole

Fast 80 Jahre gelebtes Handwerk und regionale Qualität: Die Fleischerei Peter Smole in St. Stefan im Gailtal ist seit Generationen eine feste Institution der örtlichen Nahversorgung. Kürzlich stattete Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig dem Gailtaler Familienbetrieb einen Besuch ab, um sich direkt vor Ort mit dem Fleischermeister über aktuelle Anliegen und Herausforderungen auszutauschen.

Regionale Rohstoffe von heimischen Bauern und Jägern

Die Wurzeln des Betriebs reichen bis ins Jahr 1948 zurück. Heute wird das Unternehmen von Peter Smole gemeinsam mit seiner Frau geführt. Die Philosophie ist seit Jahrzehnten unverändert: Verarbeitet werden hochwertige Rohstoffe, die direkt von Kärntner Bauern und Jägern stammen. Neben frischem Fleisch und selbst hergestellten Wurst- und Traditions-Spezialitäten betreibt der Betrieb einen Imbiss und vertreibt seine Produkte mittlerweile auch über einen eigenen Online-Shop.

Schuschnig: „Rückgrat unserer Wirtschaft“

Wirtschaftslandesrat Schuschnig, der sich seit Jahren für den Erhalt heimischer Nahversorger starkmacht, unterstrich beim Betriebsbesuch die Bedeutung solcher Betriebe: „Unsere regionalen Nahversorger leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag für die Menschen vor Ort. Sie bieten hochwertige heimische Produkte, stärken die regionale Wirtschaft und tragen wesentlich zur Lebensqualität in unseren Gemeinden bei.“ Gerade kleine und mittlere Betriebe seien das Fundament Kärntens: „Hinter ihnen stehen engagierte Menschen, die mit viel persönlichem Einsatz Verantwortung übernehmen und unsere Regionen wirtschaftlich stärken. Dieses Engagement verdient große Anerkennung.“