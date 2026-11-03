Klimabündnis Kärnten: 65.000 Euro für Projekte gesichert

65.000 Euro für eine klimafitte Zukunft: Kärnten fördert auch 2027 das Klimabündnis. Mit dem Geld treibt Umwelt-Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger Workshops und Projekte in Gemeinden, Betrieben und Schulen voran.

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel fangen direkt vor der Haustür an: Die Kärntner Landesregierung führt ihre Kooperation mit dem Klimabündnis Kärnten auch im Jahr 2027 fort und stellt dafür 65.000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung. Über praxisnahe Workshops, Exkursionen, Info-Events und regionale Aktionen sollen Kommunen, Schulen sowie Unternehmen gezielt bei Maßnahmen begleitet werden. Dem weltweiten Netzwerk, dem Kärnten bereits seit 1992 angehört, haben sich im Bundesland mittlerweile 58 Gemeinden, 42 Betriebe und 14 Bildungseinrichtungen angeschlossen.

Fokus auf Kommunen und Klassenzimmer

„Klimaschutz gelingt dort, wo Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen und selbst aktiv werden“, hebt Umweltreferentin und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger hervor. Den größten Brocken des Fördertopfes bilden 50.000 Euro, die direkt für Aktivitäten in Gemeinden und Bildungseinrichtungen reserviert sind. Vorgesehen sind Fachvorträge, Schulungen, Lehrausgänge und die Betreuung bundesweiter Kampagnen. Ebenso umfasst das Paket die Koordination der Europäischen Mobilitätswoche sowie die Kooperation mit den Klimawandelanpassungsmodellregionen (KLAR!) und lokalen Projekten.

Schülerkino, Klimagipfel und Umweltjahr

Weitere 11.000 Euro sind für öffentlichkeitswirksame Aktionen veranschlagt. Darunter der Schüler-Klimagipfel, die Initiative „Kinder machen Kino“ sowie die Kulturreihe „Klima:Kultur“. Mit den verbleibenden 4.000 Euro wird das Freiwillige Umweltjahr gefördert, in dem junge Erwachsene konkrete Praxiseinblicke in den Natur- und Klimaschutz gewinnen können.