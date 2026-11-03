„Du wirst uns fehlen“: Kärntner Feuerwehr trauert um verstorbenen Kollegen

Die Feuerwehr Rinkenberg aus dem Bezirk Völkermarkt trauert um ihr langjähriges Mitglied Rudi Slamanig. In den sozialen Medien nahmen die Einsatzkräfte mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Kameraden: „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Rudi. Für ihn war es selbstverständlich, dort anzupacken, wo Hilfe gebraucht wurde. Diese Hilfsbereitschaft machte ihn zu dem Menschen und Feuerwehrkameraden, den wir so sehr schätzten.“

„Im Herzen blieb er immer ein Rinkenberger“

Auch abseits der Einsätze zeigte der Verstorbene großen Einsatzgeist. Mit derselben Begeisterung war er im Wettkampf dabei und durfte gemeinsam mit seinen Kameraden drei Landesmeistertitel feiern. Wie die Feuerwehr festhält, tat auch eine räumliche Veränderung der Verbundenheit keinen Abbruch: „Die gemeinsam verbrachte Zeit verband ihn fest mit unserer Feuerwehr. Auch sein Umzug in den Nachbarort änderte daran nichts: Im Herzen blieb er immer ein Rinkenberger und einer von uns.“

Persönliche Worte

Zum Abschied richteten die Floriani persönliche Worte an den Verstorbenen und sprachen den Angehörigen ihre Anteilnahme aus: „Lieber Rudi, du wirst uns fehlen. Danke für deine Freundschaft, deine Hilfe und die vielen gemeinsamen Erinnerungen. Deinen Platz in unserer Kameradschaft wirst du immer behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt deiner Familie.“