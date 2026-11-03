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/ ©Oliver Schröder/Pexels
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen Stau.
Nach einem Unfall auf der B99 bei Lurnbichl regelt eine wechselseitige Anhaltung den Verkehr.
Kärnten
03/11/2026
Verkehrsunfall

Verkehrsunfall in Kärnten: Hier musst du aktuell mehr Zeit einplanen

Auf Kärntens Straßen staut es sich aktuell. Nach einem Unfall auf der B99 bei Lurnbichl kommt es derzeit zu wechselseitigen Anhaltungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Auf Kärntens Straßen ist aktuell Geduld gefragt. Am Nachmittag kommt es in mehreren Teilen des Landes zu Verkehrsverzögerungen im Berufs- und Feierabendverkehr. Besonders betroffen ist derzeit die Katschberg Straße (B99).

Unfall sorgt für Zeitverzögerung

Auf Höhe Lurnbichl, im Bereich der dortigen Autobahnbrücke, hat sich ein Verkehrsunfall ereignet: Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, wurde für den betroffenen Abschnitt eine wechselseitige Anhaltung eingerichtet. Autofahrer müssen in beiden Richtungen mit längeren Wartezeiten und zähflüssigem Verkehr rechnen. Es wird empfohlen, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.

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