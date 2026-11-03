Verkehrsunfall in Kärnten: Hier musst du aktuell mehr Zeit einplanen

Auf Kärntens Straßen staut es sich aktuell. Nach einem Unfall auf der B99 bei Lurnbichl kommt es derzeit zu wechselseitigen Anhaltungen.

Nach einem Unfall auf der B99 bei Lurnbichl regelt eine wechselseitige Anhaltung den Verkehr.

Nach einem Unfall auf der B99 bei Lurnbichl regelt eine wechselseitige Anhaltung den Verkehr.

Auf Kärntens Straßen ist aktuell Geduld gefragt. Am Nachmittag kommt es in mehreren Teilen des Landes zu Verkehrsverzögerungen im Berufs- und Feierabendverkehr. Besonders betroffen ist derzeit die Katschberg Straße (B99).

Unfall sorgt für Zeitverzögerung

Auf Höhe Lurnbichl, im Bereich der dortigen Autobahnbrücke, hat sich ein Verkehrsunfall ereignet: Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, wurde für den betroffenen Abschnitt eine wechselseitige Anhaltung eingerichtet. Autofahrer müssen in beiden Richtungen mit längeren Wartezeiten und zähflüssigem Verkehr rechnen. Es wird empfohlen, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.