Nägel in Süßigkeiten in vier Bundesländern: Kärntner Polizei rät zur Vorsicht

In vier Bundesländern tauchten Nägel in Halloween-Süßigkeiten auf. Auch die Polizei in Kärnten warnt eindringlich vor Fremdkörpern und rät zur genauen Kontrolle vor dem Verzehr.

In Österreich wurden in vier Bundesländern Fälle verzeichnet, bei denen Nägel sowie andere metallische Fremdkörper in Halloween-Süßigkeiten gefunden worden sind – wir berichteten ausführlich. Vor diesem Hintergrund hat sich mittlerweile die Landespolizeidirektion Kärnten unter dem Titel „Erst kontrollieren, dann naschen“ an die Öffentlichkeit gewandt.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei rät Familien zur Vorsicht und erklärt: „Schau dir gemeinsam mit deinen Kindern die gesammelten Süßigkeiten genau an. Achte auf beschädigte oder manipulierte Verpackungen und mögliche Fremdkörper in den Süßigkeiten.“ Sollte es dennoch zu einem Vorfall kommen, gilt es laut den Beamten, ruhig zu bleiben und zeitgleich rasch zu reagieren. Für den Ernstfall wird ausdrücklich betont: „Wenn du konkret vermutest, dass ein Fremdkörper verschluckt wurde, hol dir sofort medizinische Hilfe.“

Fremdkörper im Naschzeug – was nun?

Darüber hinaus verweist die Polizei darauf, dass die betroffenen Süßwaren mitsamt ihrer Verpackung aufbewahrt werden müssen und eine Meldung bei der Dienststelle erfolgen soll. Um die Beweislage für die weiteren behördlichen Ermittlungen nicht zu gefährden, stellen die Beamten abschließend klar: „Entferne keine Fremdkörper. So bleiben mögliche Spuren für die Ermittlung erhalten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 15:20 Uhr aktualisiert