„Situation ist angespannt“: Kärntner Gemeinde kämpft mit Trinkwasser-Problemen

In Millstatt am See bleibt die Wasserversorgung nach einer nächtlichen Störung angespannt. Die Gemeinde ruft zwei Ortschaften dringend dazu auf, Wasser zu sparen.

In den vergangenen Monaten kam es in Kärnten wiederholt zu teilweisen Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung. Während im Sommer vor allem die Hitzemonate zu Engpässen führten, sorgten an anderen Orten auch Rohrbrüche oder Verunreinigungen durch Bakterien für Ausfälle.

Probleme bei der Wasserversorgung

Auch im November meldet nun eine Kärntner Gemeinde ein Problem mit der Versorgung. Betroffen sind zwei Ortschaften der Marktgemeinde Millstatt am See, die am Dienstag via soziale Medien über die aktuelle Lage informierte: „In der vergangenen Nacht kam es zu Problemen bei der Wasserversorgung in den Ortschaften Matzelsdorf und Starfach. Unsere Mitarbeiter konnten die Störung vorerst beheben. Die Situation ist jedoch weiterhin angespannt“, berichtet die Gemeinde.

Dringend Wasser sparen

Der Ort richtet zudem einen dringlichen Appell an die Bevölkerung vor Ort und ergänzt in den sozialen Medien: „Wir bitten die Bevölkerung von Matzelsdorf und Starfach dringend Wasser zu sparen und den Verbrauch auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Es wird weiterhin mit Hochdruck an der Behebung der Probleme gearbeitet.“