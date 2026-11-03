Pflege in Kärnten: Unterstützung für Heime und Personal läuft 2027 weiter

Das Land Kärnten führt zwei zentrale Unterstützungsmaßnahmen für die 79 heimischen Altenwohn- und Pflegeheime mit ihren rund 5.800 Plätzen bis Ende 2027 fort.

Entsprechende Beschlüsse wurden auf Antrag von Pflege-Landesrätin Beate Prettner in der Kärntner Landesregierung gefasst, um die Einrichtungen finanziell abzusichern und das Personal im Alltag zu entlasten. „Unsere Pflegeheime müssen ihre Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich versorgen können. Dafür brauchen sie eine solide finanzielle Grundlage und ausreichend Unterstützung im Alltag. Mit den heutigen Beschlüssen schaffen wir Sicherheit für die Einrichtungen und stärken jene, die tagtäglich Pflege leisten“, betont Landesrätin Beate Prettner.

265,66 Euro pro Bewohnerin und Bewohner

Konkret wird die monatliche Zuzahlung von 265,66 Euro pro Bewohnerin und Bewohner zum Sockelbetrag fortgesetzt, womit dieser im kommenden Jahr bei rund 3.481 Euro liegt. Der finanzielle Mehraufwand beläuft sich auf rund 18,5 Millionen Euro. Die Verlängerung dient als Übergangslösung: Bevor das geplante genormte Realkostenmodell nach komplexen Datenerhebungen und weiteren Abstimmungen eingeführt werden kann, soll die finanzielle Planbarkeit garantiert bleiben. Prettner erklärt dazu: „Wir wollen die Umstellung auf eine tragfähige Grundlage stellen. Bis dahin sorgen wir dafür, dass unsere Pflegeheime mit verlässlichen Rahmenbedingungen arbeiten können.“

Mehrkosten von maximal rund 5,56 Millionen Euro

Ebenso verlängert wird die seit 2022 bestehende Finanzierung von zusätzlichem Hilfspersonal mit Mehrkosten von maximal rund 5,56 Millionen Euro. Gefördert wird eine Vollzeitkraft pro 50 Betten für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Animation und Unterstützung, sofern die Einrichtungen den regulären Personalschlüssel einhalten.

Bis zu 116 Vollzeithilfskräfte

Für 2027 wird mit einem Bedarf von bis zu 116 Vollzeithilfskräften gerechnet, nachdem das Angebot 2026 von fast allen Heimen in Anspruch genommen wurde. Neben der unmittelbaren Arbeitsentlastung weckt diese Tätigkeit oft auch Interesse an einer Pflegeausbildung. „Jede zusätzliche Ressource, die unsere Pflegekräfte sinnvoll unterstützt, kommt letztlich auch den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute. Wir setzen daher auf Maßnahmen, die sich in der Praxis bewährt haben und die Qualität der Versorgung stärken“, hält Prettner fest.