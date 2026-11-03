Beweise gefälscht? Lkw-Lenker nach 34 Verstößen auf A10 angezeigt

Bei einer Lkw-Kontrolle auf der A10 bei Kellerberg (Kärnten) deckte die Polizei gleich 34 Verstöße auf. Der Lenker (36) soll seine Ruhezeiten manipuliert haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A10-Tauernautobahn im Bereich Kellerberg (Bezirk Villach-Land) deckte die Polizei am Dienstag, dem 3. November 2026, zahlreiche Unregelmäßigkeiten auf. Gegen 11 Uhr wurde ein Lkw, gelenkt von einem 36-jährigen Polen, angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrerkarte und des digitalen Fahrtenschreibers stellten die Beamten erhebliche Unstimmigkeiten bei den aufgezeichneten Lenk- und Ruhezeiten fest.

Ruhezeiten offenbar vorgetäuscht

Wie die Polizei berichtet, steht der 36-Jährige im Verdacht, zwischen dem 8. September und dem 3. November 2026 mehrmals seine Fahrerkarte aus dem Fahrtenschreiber entfernt und den Lkw dennoch weitergelenkt zu haben. Die dadurch fehlenden Aufzeichnungen soll er anschließend manuell als Ruhezeiten eingetragen haben. Auf diese Weise soll der Eindruck entstanden sein, dass der Lenker die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten hatte, obwohl er tatsächlich unterwegs gewesen sein dürfte.

34 Verstöße festgestellt

Im Zuge der Kontrolle konnten die Beamten dem 36-Jährigen insgesamt 34 Übertretungen nachweisen. Die Polizei untersagte ihm daraufhin die Weiterfahrt und hob eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro ein. Der Lenker muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Die verwaltungsstrafrechtlichen Anzeigen werden an die Bezirkshauptmannschaft Villach übermittelt. Zudem wird der Mann wegen des Verdachts der Fälschung von Beweismitteln gemäß Paragraf 293 Strafgesetzbuch bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.