Tragödie auf der B100: Lenker (54) sackt am Steuer zusammen und stirbt

Ein medizinischer Notfall führte am Dienstagmorgen in Spittal an der Drau zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 54-jähriger Autofahrer verstarb später im Klinikum Klagenfurt

Ein medizinischer Notfall am Steuer führte am Dienstagmorgen auf der B100 in Spittal an der Drau zu einem Frontalzusammenstoß. Der 54-jährige Lenker verstarb später im Klinikum Klagenfurt.

Ein medizinischer Notfall am Steuer führte am Dienstagmorgen auf der B100 in Spittal an der Drau zu einem Frontalzusammenstoß. Der 54-jährige Lenker verstarb später im Klinikum Klagenfurt.

Am Dienstag, dem 3. November 2026, kam es gegen 7.20 Uhr auf der Villacher Straße (B100) in Spittal an der Drau zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal war mit seinem Wagen in westliche Richtung unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 51-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal. Während der Fahrt kam es plötzlich zu einem Zwischenfall. Der 54-Jährige „sackte […] plötzlich zusammen“, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten.

Frontalzusammenstoß

In weiterer Folge geriet das Fahrzeug des 54-Jährigen ungewollt nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Pkw frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Am Steuer saß eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Sie wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 51-jährige Beifahrer des 54-Jährigen blieb hingegen unverletzt.

Wiederbelebung begonnen

Als die Sanitäter des Roten Kreuzes am Unfallort eintrafen, erkannten sie sofort, dass bei dem 54-Jährigen ein medizinisches Problem vorlag. Laut Polizei „begannen [sie] mit den Wiederbelebungsmaßnahmen“. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort wurde er im Schockraum weiter versorgt.

54-Jähriger verstorben

Für den 54-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb im Schockraum des Klinikums Klagenfurt. Die Landespolizeidirektion Kärnten hält ausdrücklich fest: „Der Tod steht in keinem Zusammenhang mit dem Unfall.“ Die 48-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.