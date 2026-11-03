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Symbolfoto von 5min.at: Das Klinikum Klagenfurt
Ein medizinischer Notfall am Steuer führte am Dienstagmorgen auf der B100 in Spittal an der Drau zu einem Frontalzusammenstoß. Der 54-jährige Lenker verstarb später im Klinikum Klagenfurt.
Spittal an der Drau
03/11/2026
Frontalzusammenstoß

Tragödie auf der B100: Lenker (54) sackt am Steuer zusammen und stirbt

Ein medizinischer Notfall führte am Dienstagmorgen in Spittal an der Drau zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 54-jähriger Autofahrer verstarb später im Klinikum Klagenfurt

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(263 Wörter)
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Am Dienstag, dem 3. November 2026, kam es gegen 7.20 Uhr auf der Villacher Straße (B100) in Spittal an der Drau zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal war mit seinem Wagen in westliche Richtung unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 51-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal. Während der Fahrt kam es plötzlich zu einem Zwischenfall. Der 54-Jährige „sackte […] plötzlich zusammen“, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten.

Frontalzusammenstoß

In weiterer Folge geriet das Fahrzeug des 54-Jährigen ungewollt nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Pkw frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Am Steuer saß eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Sie wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 51-jährige Beifahrer des 54-Jährigen blieb hingegen unverletzt.

Wiederbelebung begonnen

Als die Sanitäter des Roten Kreuzes am Unfallort eintrafen, erkannten sie sofort, dass bei dem 54-Jährigen ein medizinisches Problem vorlag. Laut Polizei „begannen [sie] mit den Wiederbelebungsmaßnahmen“. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort wurde er im Schockraum weiter versorgt.

54-Jähriger verstorben

Für den 54-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb im Schockraum des Klinikums Klagenfurt. Die Landespolizeidirektion Kärnten hält ausdrücklich fest: „Der Tod steht in keinem Zusammenhang mit dem Unfall.“ Die 48-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

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