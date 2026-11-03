Frontalcrash in Seeboden: Zwei Frauen bei Unfall verletzt

In Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige geriet mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Bei einem Verkehrsunfall in Seeboden wurden am Dienstag zwei Frauen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Seeboden wurden am Dienstag zwei Frauen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Dienstag, dem 3. November 2026, gegen 13.20 Uhr in Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau). Eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal war mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs, als sie nach einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Laut Polizei geriet der Pkw der 23-Jährigen ins Schlingern und kam anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das von einer 52-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land gelenkt wurde.

Beide Frauen ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Lenkerinnen verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die 23-Jährige und die 52-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.