Koralmbahn sorgt für „Steirer-Boom“ an Kärntner Hochschule

Stainer-Hämmerle hat ihr Amt mit 1. Oktober angetreten. Im Zentrum des Treffens stand die Bedeutung der heimischen Hochschulstandorte. Fellner betonte dazu: „Die FH-Standorte, jetzt CU, stehen in Kärnten mit ihren steigenden Zahlen von Studierenden auf einem sehr guten Fundament. Mit ihren Studienangeboten werden sie auch einem Trend gerecht, das belegen Zahlen beispielsweise der berufsbegleitenden Studien. Daher stehen auch unsere Standorte außer Zweifel.“

Projekte mit Expertise unterstützen

Den Vorschlag der Rektorin, künftig verstärkt Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen, begrüßte der Landeshauptmann. Stainer-Hämmerle verwies zudem auf positive Effekte durch die Koralmbahn, die der Hochschule einen Zuwachs von 38 Prozent bei Bewerbungen aus der Steiermark einbrachte. Darüber hinaus hob sie das Potenzial der Fachleute an den CU-Standorten hervor, die das Land bei Reformvorhaben und weiteren Projekten mit ihrer Expertise unterstützen können.